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Плотная, но сочная домашняя колбаса – нужны свинина, специи и пакеты для запекания

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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21 февраля, 11:40
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Здесь важно плотно утрамбовать мясо в пакеты и хорошо их скрепить. Делать это советуют с помощью нитки. Чем жирнее будет мясо, тем сочнее получится колбаса
Домашняя колбаса - рецепт
Домашняя колбаса - рецепт / Фото: Камчатникова Татьяна

Очень важно в эпоху консервантов стараться их избегать. Сделать это максимально бюджетно можно с помощью продуктов домашнего производства.

Из курицы получаются натуральные полезные сосиски, а из свинины можно попробовать сделать колбасу.

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Процесс этот затратный по времени. Сначала мясо должно побыть в соли минимум сутки, потом столько же – в специях. Кроме обычной соли, нужна нитритная.

Пакеты для запекания режутся вдоль и закрепляются с помощью нитей.

Автор рецепта – Камчатникова Татьяна – рекомендует брать мясо с жиром, так колбаса будет сочнее.

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Домашняя колбаса в пакетах

Ингредиенты на один килограмм мяса:

  • 1 кг мяса с жиром;
  • по 12 г нитритной соли, каменной соли;
  • перец черный, сухой чеснок, кардамон, смесь для колбасок.

В домашних условиях можно сделать и домашнюю моцареллу. Рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Мясо нарезать крупно, добавить соль. Перемешать и убрать в холодильник минимум на одни сутки.
  2. Третью часть мяса нарезать соломкой, остальное – кубиком 1,5 см. Добавить все специи. Вымешать в течение 15 минут. Накрыть пленкой и убрать в холодильник на сутки.
  3. Набить мясо в подготовленные заранее пакеты для запекания. Оставить при комнатной температуре, чтобы колбаски согрелись, на три часа.
  4. Отправить в духовку на два часа при температуре 50 градусов. Увеличить температуру до 80 градусов и запекать до температуры колбасы от 69 до 71 градуса. Или около 15-25 минут.
  5. Готовую колбасу опустить в холодную воду и остудить. Убрать в холодильник минимум на одни сутки.

Здесь смотрите, как формуется эта домашняя колбаса.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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