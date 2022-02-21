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Щільна, але соковита домашня ковбаса – потрібні свинина, спеції та пакети для запікання

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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21 лютого, 11:40
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Тут важливо щільно утрамбувати м'ясо в пакети і добре скріпити їх. Робити це рекомендують за допомогою нитки. Що жирнішим буде м'ясо, то соковитіше вийде ковбаса
Домашня ковбаса - рецепт
Домашня ковбаса - рецепт / Фото: Камчатникова Татьяна

Дуже важливо в епоху консервантів намагатися їх уникати. Зробити це максимально бюджетно можна за допомогою продуктів домашнього виробництва.

З курки виходять натуральні корисні сосиски, а зі свинини можна спробувати зробити ковбасу.

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Процес цей витратний за часом. Спочатку м'ясо має побути в солі щонайменше добу, потім стільки ж – у спеціях. Крім звичайної солі, потрібна нітритна.

Пакети для запікання ріжуться вздовж та закріплюються за допомогою ниток.

Авторка рецепта – Камчатнікова Тетяна – рекомендує брати м'ясо із жиром, так ковбаса буде соковитішою.

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Домашня ковбаса в пакетах

Інгредієнти на один кілограм м'яса:

  • 1 кг м'яса із жиром;
  • по 12 г нітритної солі, кам'яної солі;
  • перець чорний, сухий часник, кардамон, суміш для ковбасок.

У домашніх умовах можна зробити і домашню моцарелу. Рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. М'ясо нарізати крупно, додати сіль. Перемішати та прибрати в холодильник мінімум на одну добу.
  2. Третю частину м'яса нарізати соломкою, решту – кубиком 1,5 см. Додати всі спеції. Вимішати впродовж 15 хвилин. Накрити плівкою та прибрати в холодильник на добу.
  3. Набити м'ясо в заздалегідь підготовлені пакети для запікання. Залишити за кімнатної температури, щоб ковбаски зігрілися, на три години.
  4. Відправити в духовку на дві години за температури 50 градусів. Збільшити температуру до 80 градусів та запікати до температури ковбаси від 69 до 71 градуса. Або близько 15-25 хвилин.
  5. Готову ковбасу опустити в холодну воду та остудити. Прибрати в холодильник мінімум на добу.

Тут дивіться, як формується ця домашня ковбаса.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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