Домашня ковбаса з однієї тушки курки – формується в пластиковій пляшці

Зазвичай ми відмовляємося від домашньої ковбаси, вірніше, її приготування, з однієї причини – треба шукати натуральну оболонку або мати спеціяльні насадки на м'ясорубці.
Сьогодні є безліч способів цього уникнути. Наприклад, зробити ковбасу в пакеті для запікання або використати пластикову пляшку, як це робить Калніна Наталія.
Домашня варена ковбаса
Ця ковбаса куряча. Курка вариться в спеціях до готовності. Потім м'ясо треба перебити разом з бульйоном за допомогою блендера.
Тримати форму масі допоможе желатин, а надасть кольору столова ложка свіжого бурякового соку. На смак та за текстурою ковбаса більше схожа на паштет.
Домашня варена ковбаса
Інгредієнти:
- курка – 1 шт.;
- часник – 2-4 зубчики;
- бульйон – 300 мл.;
- желатин – 10 г;
- чорний перець, солодка паприка;
- буряковий сік – 1 ст. л.
Для бульйону:
- цибуля, морква – по 1 шт.;
- лаврове листя – 2 шт.;
- перець горошком – 6-8 шт.;
- сіль.
Як приготувати:
- Курку помити, викласти в каструлю з водою. Додати всі інгредієнти для бульйону, варити до готовності.
- Желатин розвести в 300 мл бульйону, згідно з інструкцією. Зі свіжих буряків вичавити одну столову ложку соку.
- М'ясо відокремити від кісток, додати приправи та пропущений через прес часник. Додати желатин з бульйоном та сік буряків.
- Пробити блендером до однорідності, посолити за смаком.
- У пляшки відрізати горлечко, викласти масу та поставити в холодильник на ніч.
Як готує ковбасу авторка рецепта – дивіться в ролику.
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