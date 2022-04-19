Домашняя пита для мяса и овощей – простой рецепт, дрожжи не нужны

Пита – очень удобный домашний хлеб на сковороде. Его, вместе с любимой начинкой, можно брать с собой. Его, разломав на удобные порции, можно есть с любимым соусом.

Как и домашняя лапша, пита готовится из минимума ингредиентов. Тесто не требует расстойки, разве что отдохнуть минут 15-20 перед обжариванием.

Простой рецепт домашней питы / Фото: karolina-grabowska

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Фублогер Alina FooDee очень советует осторожно раскатывать тесто перед обжариванием. Если на заготовках будут повреждения, то кармашка внутри питы не получится.

Домашняя пита

Питу нужно жарить на сухой сковороде / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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200 мл горячей воды;

1 ч. л. соли без горки;

350 г просеянной муки;

2 ст. л. растительного масла.

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Как приготовить:

Соль растворить в горячей воде. Вылить в муку, добавить растительное масло и замесить тесто. Тесто получится мягким и нелипким. Вымешивать тесто около минуты на поверхности. Положить в пакет на 20 минут. Вымесить тесто на припыленной мукой поверхности, разделить на 7-8 равных частей. Положить под пленку, оставить отдохнуть на 20 минут. Каждую часть раскатать в круг диаметром 15 см. Поверхность нужно хорошо припылить мукой. Обжаривать на разогретой сковороде без масла до зарумянивания с одной стороны. Перевернуть и продолжать жарить, так сделать несколько раз с периодичностью 20-30 секунд. В это время должен сформироваться карманчик. Теперь нужно снова перевернуть – карманчик опустится.

Весь процесс приготовления домашней питы смотрите ниже.