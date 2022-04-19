Домашня піта для м'яса та овочів – простий рецепт, дріжджі не потрібні

Піта дуже зручний домашній хліб на сковороді. Його, разом з улюбленою начинкою, можна брати із собою. Його, розламавши на зручні порції, можна їсти з улюбленим соусом.
Як і домашня локшина, піта готується з мінімуму інгредієнтів. Тісто не вимагає вистоювання, хіба що відпочити хвилин 15-20 перед обсмажуванням.
Простий рецепт домашньої піти / Фото: karolina-grabowska
Фублогерка Alina FooDee дуже радить обережно розкачувати тісто перед обсмажуванням. Якщо на заготівлях будуть пошкодження, то кишеньки всередині піти не буде.
Домашня піта
Піту треба смажити на сухій сковороді / Фото: Alina FooDee
Інгредієнти:
- 200 мл гарячої води;
- 1 ч. л. солі без гірки;
- 350 г просіяного борошна;
- 2 ст. л. олії.
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Як приготувати:
- Сіль розчинити у гарячій воді. Вилити в борошно, додати олію і замісити тісто. Тісто вийде м'яким та нелипким.
- Вимішувати тісто близько хвилини на поверхні. Покласти у пакет на 20 хвилин.
- Вимісити тісто на припиленій борошном поверхні, розділити на 7-8 рівних частин. Покласти під плівку, залишити відпочити на 20 хвилин.
- Кожну частину розкачати в коло діаметром 15 см. Поверхню потрібно добре припорошити борошном.
- Обсмажувати на розігрітій сковороді без олії до зарум'янювання з одного боку. Перевернути і продовжувати смажити, так зробити кілька разів з періодичністю 20-30 секунд. У цей час має сформуватися кишенька. Тепер треба знову перевернути – кишенька опуститься.
Весь процес приготування домашньої піти дивіться нижче.