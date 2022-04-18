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Як зробити густу сметану з домашнього молока

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 квітня, 11:08
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Процес складається з трьох етапів – утворення вершків на поверхні молока, збирання в окрему ємність та перетворення на сметану
Сметана з домашнього молока
Сметана з домашнього молока / Фото: pexels.com

Коли є натхнення готувати те, що зазвичай купується в магазині, отримуємо кілька важливих речей.

Бачимо з чого, у яких умовах робиться продукт. Це насамперед стосується домашніх бульйонних кубиків, які значно скорочують час на приготування супу.

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Домашня сметана – це чистий продукт без крохмалю та зайвої води.

Найкраще використовувати фермерське молоко, густа сметана з магазинного навряд чи буде.

Як зробити сметану з домашнього молока

Сметану краще робити з домашнього молока
Сметану краще робити з домашнього молока / Фото: Pixabay

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Банку з молоком потрібно поставити на ніч у холодильник. Наступного дня буде видно шар вершків, які утворилися за цей час.

Приблизно це буде 300-400 мілілітрів. Вершки за допомогою ложки акуратно вичерпати в окрему банку.

Тепер банку потрібно накрити та залишити в теплі на 6-8 годин.

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Після теплого місця вершки потрібно прибрати в холодильник також на такий же період часу.

Щоб сметану отримати швидше, можна додати до вершків кілька столових ложок кефіру. Він допоможе вершкам перетворитися на сметану.

Тут дізнаєтеся, як із сметану зробити смачні вершки.

Існує ще один, швидший спосіб приготувати сметану.

Перелийте молоко в банку та поставте в каструлю з водою до плічок ємності. На дно каструлі покладіть тканинну серветку.

Воду треба нагріти до 85 градусів, тобто вода має закипати.

Тепер молоко (пів літра) треба остудити до теплого стану. Пінку, що утворилася на поверхні, заберіть. Додайте столову ложку сметани, ретельно розмішайте.

Банку накрийте, укутайте й поставтев тепле місце на 6-8 годин за температури близько 20 градусів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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