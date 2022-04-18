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Как сделать густую сметану из домашнего молока

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 апреля, 11:08
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Процесс состоит из трех этапов – образование сливок на поверхности молока, сбор в отдельную емкость и их превращение в сметану
Сметана из домашнего молока
Сметана из домашнего молока / Фото: pexels.com

Когда есть вдохновение готовить то, что обычно покупается в магазине, получаем несколько важных вещей.

Мы видим из чего, в каких условиях делается продукт. Это прежде всего касается домашних бульонных кубиков, которые значительно сокращают время на приготовление супа.

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Домашняя сметана – это чистый продукт без крахмала и лишней воды.

Лучше всего использовать фермерское молоко, густая сметана из магазинного вряд ли получится.

Как сделать сметану из домашнего молока

Сметану лучше делать из домашнего молока
Сметану лучше делать из домашнего молока / Фото: Pixabay

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Банку с молоком нужно поставить на ночь в холодильник. На следующий день будет виден слой сливок, которые образовались за это время.

Примерно это будет 300-400 миллилитров. Сливки с помощью ложки аккуратно вычерпать в отдельную банку.

Теперь банку нужно накрыть и оставить в тепле на 6-8 часов.

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После теплого места сливки нужно убрать в холодильник тоже на такой же период времени.

Чтобы сметана получилась быстрее, можно добавить в сливки несколько столовых ложек кефира. Он поможет сливкам превратиться в сметану.

Здесь узнаете, как из сметану сделать вкусные сливки.

Существует еще один, более быстрый способ приготовить сметану.

Перелейте молоко в банку и поставьте в кастрюлю с водой до плечиков емкости. На дно кастрюли положите тканевую салфетку.

Теперь воду нужно нагреть до 85 градусов, то есть вода только-только должна закипать. Молоко нужно остудить до теплого состояния. Корочку (пенку), которая образовалась на поверхности, нужно убрать.

В молоко (пол-литра) добавьте столовую ложку сметаны и тщательно размешайте.

Банку накройте, укутайте и поставьте в теплое место на 6-8 часов, при температуре около 20-ти градусов.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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