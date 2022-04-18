Как сделать густую сметану из домашнего молока

Процесс состоит из трех этапов – образование сливок на поверхности молока, сбор в отдельную емкость и их превращение в сметану

Сметана из домашнего молока / Фото: pexels.com

Когда есть вдохновение готовить то, что обычно покупается в магазине, получаем несколько важных вещей.

Мы видим из чего, в каких условиях делается продукт. Это прежде всего касается домашних бульонных кубиков, которые значительно сокращают время на приготовление супа.

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Домашняя сметана – это чистый продукт без крахмала и лишней воды.

Лучше всего использовать фермерское молоко, густая сметана из магазинного вряд ли получится.

Как сделать сметану из домашнего молока

Сметану лучше делать из домашнего молока / Фото: Pixabay

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Банку с молоком нужно поставить на ночь в холодильник. На следующий день будет виден слой сливок, которые образовались за это время.

Примерно это будет 300-400 миллилитров. Сливки с помощью ложки аккуратно вычерпать в отдельную банку.

Теперь банку нужно накрыть и оставить в тепле на 6-8 часов.

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После теплого места сливки нужно убрать в холодильник тоже на такой же период времени.

Чтобы сметана получилась быстрее, можно добавить в сливки несколько столовых ложек кефира. Он поможет сливкам превратиться в сметану.

Здесь узнаете, как из сметану сделать вкусные сливки.

Существует еще один, более быстрый способ приготовить сметану.

Перелейте молоко в банку и поставьте в кастрюлю с водой до плечиков емкости. На дно кастрюли положите тканевую салфетку.

Теперь воду нужно нагреть до 85 градусов, то есть вода только-только должна закипать. Молоко нужно остудить до теплого состояния. Корочку (пенку), которая образовалась на поверхности, нужно убрать.

В молоко (пол-литра) добавьте столовую ложку сметаны и тщательно размешайте.

Банку накройте, укутайте и поставьте в теплое место на 6-8 часов, при температуре около 20-ти градусов.