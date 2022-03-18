Домашняя сметана из покупного молока – будет готова через 6-8 часов

Множество необходимых продуктов на каждый день можно легко сделать в домашних условиях. Зачастую это бывает гораздо полезней и дешевле, чем покупать в магазине. Например, домашний майонез с яйцом и на жидкости из-под консервированного горошка.
То же самое со сметаной. Если вы понимаете, что ее совсем немного, оставьте несколько ложек, чтобы использовать в качестве закваски.
Домашняя сметана / Фото: Pixabay
Домашняя сметана готовится на водяной бане, потом охлаждается до теплого состояния. Чем жирнее будет молоко, тем лучше.
Домашняя сметана из магазинного молока
Домашняя сметана из магазинного молока / Фото: pexels.com
Ингредиенты:
- 1 л жирного молока;
- 2 ст. л. сметаны.
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Способ приготовления:
- На дно кастрюли положить полотенце и поставить литровую банку. В банку вылить молоко, в кастрюли налить воды, она должна быть на уровне банки.
- Поставить на огонь и греть на среднем огне до 85 градусов. Вода должна закипеть.
- Дайте молоку остыть до теплого состояния. Добавить сметану, перемешать, накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на один час.
- Перемешать и снова закрыть крышкой. Так повторить еще дважды.
- Оставить на 6-8 часов.