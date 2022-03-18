Домашняя сметана из покупного молока – будет готова через 6-8 часов

Множество необходимых продуктов на каждый день можно легко сделать в домашних условиях. Зачастую это бывает гораздо полезней и дешевле, чем покупать в магазине. Например, домашний майонез с яйцом и на жидкости из-под консервированного горошка.

То же самое со сметаной. Если вы понимаете, что ее совсем немного, оставьте несколько ложек, чтобы использовать в качестве закваски.

Домашняя сметана / Фото: Pixabay

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Домашняя сметана готовится на водяной бане, потом охлаждается до теплого состояния. Чем жирнее будет молоко, тем лучше.

Домашняя сметана из магазинного молока

Домашняя сметана из магазинного молока / Фото: pexels.com

Ингредиенты:

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1 л жирного молока;

2 ст. л. сметаны.

Как сделать домашнюю лапшу – читайте здесь.

Способ приготовления: