Домашня сметана з покупного молока – буде готова за 6-8 годин

Багато необхідних щодня продуктів можна легко зробити в домашніх умовах. Найчастіше це буває набагато корисніше і дешевше, ніж купувати у магазині. Наприклад, домашній майонез із яйцем та на рідині з-під консервованого горошку.
Те ж і зі сметаною. Якщо ви розумієте, що її зовсім небагато, залиште кілька ложок, щоб використовувати у якості закваски.
Домашня сметана / Фото: Pixabay
Домашня сметана готується на водяній бані, потім охолоджується до теплого стану. Що жирнішим буде молоко, то краще.
Домашня сметана з магазинного молока
Домашня сметана з магазинного молока / Фото: pexels.com
Інгредієнти:
- 1 л жирного молока;
- 2 ст. л. сметани.
Як зробити домашню локшину – читайте тут.
Спосіб приготування:
- На дно каструлі покласти рушник та поставити літрову банку. У банку вилити молоко, у каструлю налити води, вона має бути на рівні банки.
- Поставити на вогонь та гріти на середньому вогні до 85 градусів. Вода має закипіти.
- Дайте молоку охолонути до теплого стану. Додати сметану, перемішати, накрити кришкою і залишити за кімнатної температури на одну годину.
- Перемішати і закрити кришкою. Так повторити ще двічі.
- Залишити на 6-8 годин.