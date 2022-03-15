Домашняя ветчина из свиных ножек – можно есть через 8 часов

Домашние мясные продукты долгого хранения – это всегда вкусно и удобно. Тушенка все-таки требует некоторого времени и для нее нужны банки.
Для домашней ветчины нужна ночь в холодильнике. И еще шкурки, их тоже используем – это будет оболочкой для ветчины.
Домашняя ветчина из свиных ножек / Фото: Mütter Rezept
В рецепте от Mütter Rezept есть определенный набор специй и количество чеснока, все это меняйте и дополняйте по своему вкусу.
Домашняя ветчина из свиных ножек
Ингредиенты:
- 2 свиные ножки (около 1000 г каждая);
- лавровый лист, перец;
- 5 зуб. чеснока;
- 2 ст. л .соли;
- 2 маринованных огурца;
- 100 мл бульона.
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Как приготовить:
- Ножки помыть, сложить в кастрюлю. Добавить зубчики чеснока (3 шт.), лавровый лист и перец. Залить водой и добавить соль. Варить под крышкой три часа на медленном огне.
- Мясо отделить от кости, шкурки оставить, маринованные огурцы нарезать крупно, добавить к мясу. Чеснок пропустить через пресс, тоже добавить к мясу.
- Поперчить и влить 100 мл бульона, перемешать.
- Форму для ветчины застелить пленкой, выложить шкурки, затем – мясо. Утрамбовать ложкой.
- Накрыть пленкой и убрать в холодильник на ночь.