Домашня шинка зі свинячих ніжок – можна їсти за 8 годин

Домашні м'ясні продукти тривалого зберігання – це завжди смачно та зручно. Тушенина все-таки передбачає певного часу і для неї потрібні банки.

Для домашньої шинки потрібна ніч у холодильнику. І ще шкірки, їх теж використовуємо – це буде оболонкою для шинки.

Домашня шинка зі свинячих ніжок / Фото: Mütter Rezept

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У рецепті від Mütter Rezept є певний набір спецій та кількість часнику, все це змінюйте та доповнюйте на свій смак.

Домашня шинка зі свинячих ніжок

Інгредієнти:

2 свинячі ніжки (близько 1000 г кожна);

лаврове листя, перець;

5 зуб. часнику;

2 ст. л. солі;

2 мариновані огірки;

100 мл бульйону.

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Як приготувати: