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Дутый омлет из одного яца, но накормить можно четверых – рецепт отличного завтрака

18 марта, 07:01
К взбитому с солью яйцу нужно добавить совсем немного муки и молока. Омлет обжаривается с двух сторон

Количество рецептов для омлета переваливает за сотни. Есть они в каждой стране, свои особенные. Сытный омлет с беконом и черным хлебом при подаче готовят в Дании.

Этот скромный, без каких-либо дополнительных ингредиентов. Рецепт редакционный и действительно из одного яйца его получается много.

Дутый омлет / Фото: Pinterest

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Дутый омлет

Ингредиенты:

  • яйцо;
  • молоко – 4 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • соль – по вкусу.

Рецепт денверского омлета из США узнаете здесь.

Как приготовить:

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  1. Яйцо взбить с солью, добавить молоко, перемешать.
  2. Добавить муку. Хорошо перемешать вилкой, чтобы не было комочков. Можно добавить немного воды.
  3. Сковороду разогреть, прогреть растительное масло. Вылить смесь. Готовить около 2 минут. Перевернуть на другую сторону и жарить до готовности.