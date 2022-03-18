Дутый омлет из одного яца, но накормить можно четверых – рецепт отличного завтрака

Количество рецептов для омлета переваливает за сотни. Есть они в каждой стране, свои особенные. Сытный омлет с беконом и черным хлебом при подаче готовят в Дании.
Этот скромный, без каких-либо дополнительных ингредиентов. Рецепт редакционный и действительно из одного яйца его получается много.
Дутый омлет / Фото: Pinterest
Дутый омлет
Ингредиенты:
- яйцо;
- молоко – 4 ст. л.;
- мука – 2 ст. л.;
- соль – по вкусу.
Рецепт денверского омлета из США узнаете здесь.
Как приготовить:
- Яйцо взбить с солью, добавить молоко, перемешать.
- Добавить муку. Хорошо перемешать вилкой, чтобы не было комочков. Можно добавить немного воды.
- Сковороду разогреть, прогреть растительное масло. Вылить смесь. Готовить около 2 минут. Перевернуть на другую сторону и жарить до готовности.