Датский омлет с беконом – для тех, кто любит плотные завтраки

Бекон для омлета обжаривается отдельно. И уже потом, взбитые с мукой и молоком, яйца готовятся на этой же сковороде. Подается датский омлет с черным хлебом

Датский омлет с беконом / Фото: instagram.com/dyrvigdaily/

Для многих завтрак должен быть максимально сытным, и поэтому выбор для этого дела падает на омлеты.

Грузины готовят борано, пожалуй, самый сырный в мире. А в Дании его подают с жаренным беконом и украшенным свежими помидорами и зеленым луком.

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Едят со сковороды или нарезают на полоски, которые потом попадают на кусочек черного хлеба.

Рецепт нашли на странице www.vsyasol.ru.

Датский омлет

Ингредиенты:

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150 г ломтиков бекона;

2 ст. л. муки;

4 ст. л. молока;

5 яиц;

соль, черный молотый перец, зеленый лук;

1-2 помидора черри.

Как приготовить: