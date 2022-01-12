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Датский омлет с беконом – для тех, кто любит плотные завтраки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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12 января, 07:15
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Бекон для омлета обжаривается отдельно. И уже потом, взбитые с мукой и молоком, яйца готовятся на этой же сковороде. Подается датский омлет с черным хлебом
Датский омлет с беконом
Датский омлет с беконом / Фото: instagram.com/dyrvigdaily/

Для многих завтрак должен быть максимально сытным, и поэтому выбор для этого дела падает на омлеты.

Грузины готовят борано, пожалуй, самый сырный в мире. А в Дании его подают с жаренным беконом и украшенным свежими помидорами и зеленым луком.

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Едят со сковороды или нарезают на полоски, которые потом попадают на кусочек черного хлеба.

Рецепт нашли на странице www.vsyasol.ru.

Датский омлет

Ингредиенты:

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  • 150 г ломтиков бекона;
  • 2 ст. л. муки;
  • 4 ст. л. молока;
  • 5 яиц;
  • соль, черный молотый перец, зеленый лук;
  • 1-2 помидора черри.

Как приготовить:

  1. Обжарить бекон на среднем огне до хруста. Переложить на тарелку. Жир слить, оставив 2 ст. л. на сковороде.
  2. Соединить муку с молоком, чтобы не было комков, и добавить яйца и соль. Слегка взбить.
  3. В сковороду на небольшом огне влить яичную смесь и дать схватиться яйцам (10-15 секунд). Через 1,5 минуты выложить на омлет ломтики бекона, накрыть крышкой и максимально убрать огонь. Жарить еще 1-2 минуты.
  4. Лук нарезать мелко, помидоры – кубиком. Украсить омлет.

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Ирина Маслова
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