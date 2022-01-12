Датский омлет с беконом – для тех, кто любит плотные завтраки

Датский омлет с беконом / Фото: instagram.com/dyrvigdaily/
Для многих завтрак должен быть максимально сытным, и поэтому выбор для этого дела падает на омлеты.
Грузины готовят борано, пожалуй, самый сырный в мире. А в Дании его подают с жаренным беконом и украшенным свежими помидорами и зеленым луком.
Едят со сковороды или нарезают на полоски, которые потом попадают на кусочек черного хлеба.
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Датский омлет
Ингредиенты:
- 150 г ломтиков бекона;
- 2 ст. л. муки;
- 4 ст. л. молока;
- 5 яиц;
- соль, черный молотый перец, зеленый лук;
- 1-2 помидора черри.
Как приготовить:
- Обжарить бекон на среднем огне до хруста. Переложить на тарелку. Жир слить, оставив 2 ст. л. на сковороде.
- Соединить муку с молоком, чтобы не было комков, и добавить яйца и соль. Слегка взбить.
- В сковороду на небольшом огне влить яичную смесь и дать схватиться яйцам (10-15 секунд). Через 1,5 минуты выложить на омлет ломтики бекона, накрыть крышкой и максимально убрать огонь. Жарить еще 1-2 минуты.
- Лук нарезать мелко, помидоры – кубиком. Украсить омлет.