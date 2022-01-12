Данський омлет з беконом – для тих, хто любить ситні сніданки

Бекон для омлету обсмажується окремо. І вже потім, збиті з борошном та молоком, яйця готуються на цій же сковороді. Подається данський омлет із чорним хлібом

Данський омлет із беконом / Фото: instagram.com/dyrvigdaily/

Для багатьох сніданок має бути максимально ситним, і тому вибір для цієї справи падає на омлети.

Грузини готують борано, мабуть, найсирніший у світі. А в Данії його подають зі смаженим беконом та прикрашеним свіжими помідорами та зеленою цибулею.

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Їдять зі сковороди або нарізають на смужки, які потім потрапляють на шматочок чорного хліба.

Рецепт знайшли на сторінці www.vsyasol.ru.

Данський омлет

Інгредієнти:

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150 г скибочок бекону;

2 ст. л. борошна;

4 ст. л. молока;

5 яєць;

сіль, чорний мелений перець, зелена цибуля;

1-2 помідори чері.

Як приготувати: