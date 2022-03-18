Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Дутий омлет з одного яйця, але нагодувати можна чотирьох – рецепт чудового сніданку

18 березня, 07:01
До збитого із сіллю яйця потрібно додати трохи борошна й молока. Омлет обсмажується з двох боків

Кількість рецептів для омлету перевалює за сотні. Є вони у кожній країні, свої особливі. Поживний омлет з беконом та чорним хлібом при подачі готують у Данії.

Цей скромний, без додаткових інгредієнтів. Рецепт редакційний і з одного яйця його виходить багато.

Дутий омлет / Фото: Pinterest

Реклама

Дутий омлет

Інгредієнти:

  • яйце;
  • молоко – 4 ст. л.;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • сіль – за смаком.

Рецепт денверського омлету із США дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Яйце збити із сіллю, додати молоко, перемішати.
  2. Додати борошно. Добре перемішати виделкою, щоб не було грудочок. Можна додати трохи води.
  3. Сковороду розігріти, прогріти олію. Вилити суміш. Готувати близько 2 хвилин. Перевернути на інший бік і смажити до готовності.