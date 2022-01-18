Денверський омлет – простий рецепт одного з найпопулярніших сніданків США

Якщо ви встигли розкуштувати данський омлет з беконом, то варто продовжити знайомство з варіянтами цієї страви.
З назви зрозуміло, що цей омлет придумали в Денвері, США. Крім шинки, сиру, грибів, обов'язкові для нього зелений болгарський перець та зелена або звичайна цибуля.
На сайті Еatthis.com радять досягати максимально кремової текстури омлету наступним чином: збити яйця з молоком у блендері впродовж 20 секунд.
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Денверський омлет
Інгредієнти на дві порції:
- 1 солодкий зелений перець, нарізаний кубиками;
- 150 г печериць, нарізаних скибочками;
- 1 маленька цибулина, нарізана кубиками;
- 150 г копченої шинки, нарізаної кубиками або смужками;
- 8 яєць;
- 2 ст. л. молока;
- 50 г твердого тертого сиру;
- оливкова олія, сіль, перець.
У Грузії ж люблять готувати омлет борано, найсирніший у світі. Для нього потрібні сулугуні та молоко.
Як приготувати:
- Нагрійте оливкову олію у середній сковороді на середньому вогні. Додайте болгарський перець, гриби та цибулю і готуйте близько 7 хвилин, доки овочі не стануть м'якими і злегка не підрум'яняться. Додайте шинку, готуйте ще 1 хвилину, потім приправте сіллю та перцем.
- Змішайте яйця та молоко і збивайте 30 секунд. Приправте кількома щіпками солі.
- На розігріту з оливковою олією сковороду вилийте суміш. Коли яйця почнуть схоплюватися, викладіть сир та овочі з одного боку. За допомогою лопатки накрийте начинку іншим кінцем омлету.
- Смажте до готовності.