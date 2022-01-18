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Денверський омлет – простий рецепт одного з найпопулярніших сніданків США

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 січня, 07:20
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Він готується із шинкою та печерицями, а от обов'язковий інгредієнт – це зелений болгарський перець. Автори рецепта рекомендують збивати яйця з молоком у блендері
Денверський омлет
Денверський омлет / Фото: instagram.com/ginacooks4u

Якщо ви встигли розкуштувати данський омлет з беконом, то варто продовжити знайомство з варіянтами цієї страви.

З назви зрозуміло, що цей омлет придумали в Денвері, США. Крім шинки, сиру, грибів, обов'язкові для нього зелений болгарський перець та зелена або звичайна цибуля.

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На сайті Еatthis.com радять досягати максимально кремової текстури омлету наступним чином: збити яйця з молоком у блендері впродовж 20 секунд.

Денверський омлет

Денверський омлет
Денверський омлет / Фото: www.eatthis.com

Інгредієнти на дві порції:

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  • 1 солодкий зелений перець, нарізаний кубиками;
  • 150 г печериць, нарізаних скибочками;
  • 1 маленька цибулина, нарізана кубиками;
  • 150 г копченої шинки, нарізаної кубиками або смужками;
  • 8 яєць;
  • 2 ст. л. молока;
  • 50 г твердого тертого сиру;
  • оливкова олія, сіль, перець.

У Грузії ж люблять готувати омлет борано, найсирніший у світі. Для нього потрібні сулугуні та молоко.

Як приготувати:

  1. Нагрійте оливкову олію у середній сковороді на середньому вогні. Додайте болгарський перець, гриби та цибулю і готуйте близько 7 хвилин, доки овочі не стануть м'якими і злегка не підрум'яняться. Додайте шинку, готуйте ще 1 хвилину, потім приправте сіллю та перцем.
  2. Змішайте яйця та молоко і збивайте 30 секунд. Приправте кількома щіпками солі.
  3. На розігріту з оливковою олією сковороду вилийте суміш. Коли яйця почнуть схоплюватися, викладіть сир та овочі з одного боку. За допомогою лопатки накрийте начинку іншим кінцем омлету.
  4. Смажте до готовності.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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