Два постных согревающих супа – рецепты рассольника и грибного

Эти супы обязательно должны понравиться не только тем, кто придерживается Великого поста, но и предпочитает легкие первые блюда. Об одном таком, геркулесовом супе, мы писали.
Здесь важны пропорции специй, они сделают блюда максимально вкусными.
Постные супы - рецепты / Фото: Коллаж: Сегодня
Если есть возможность подавать их с зеленю, то ее должно быть много.
В рассольнике от olga_larion0va можно использовать рис или перловку.
Постный грибной суп по рецепту rafael_vegan_food идеально варить на овощном бульоне.
Грибной суп
Постный суп из грибов / Фото: Depositphotos
Ингредиенты на две порции:
- 700 мл грибного или овощного бульона;
- 200 г нарезанных грибов;
- 100 г риса;
- тимьян;
- 4 зубчика чеснока
- 3 ч. л. растительного масла;
- соль, перец, специи.
Как сделать постный гарнир и салат одновременно из грибов и консервированной фасоли – узнайте здесь.
Как приготовить:
- Чеснок мелко нарезать и обжарить в кастрюле с двумя чайными ложками растительном масле в течение 5 минут.
- Добавить чайную ложку масла, грибы и тимьян. Дать грибам немного повариться в течение нескольких минут. Перемешать и готовить еще несколько минут.
- Добавить рис и овощной бульон в кастрюлю и тушить на медленном огне в течение 25 минут.
- Довести до вкуса солью, перцем, специями.
Постный рассольник с грибами
Рассольник с перловкой постный / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- по 2-3 шт. картофеля, соленых огурцов;
- 300 г грибов;
- 0,5 стакана перловки или риса;
- по 1 шт. морковь, лук;
- 1-2 ст. л. томатной пасты;
- перец горошком, лавровый лист;
- соль, перец, зелень.
Постный рецепт пышных пампушек найдете здесь.
Как приготовить:
- Вскипятить 2,5 л воды. Выложить картофель, рис, половину моркови. Варить 15-20 минут.
- Разогреть сковороду, выложить лук и морковь. Тушить на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты.
- Добавить грибы, тушить все вместе 3-5 минут, помешивая. Затем добавить пасту. Добавить огурцы.
- Налить 0,3 стакана овощного бульона из кастрюли в сковороду. Тушить 5 минут.
- В кастрюлю выложить зажарку. Посолить, поперчить, добавить перец горошком и лавровый лист.
- Варить рассольник с грибами под крышкой на медленном огне 10 минут. Добавить в суп зелень.