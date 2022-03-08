Два постных согревающих супа – рецепты рассольника и грибного

Эти супы обязательно должны понравиться не только тем, кто придерживается Великого поста, но и предпочитает легкие первые блюда. Об одном таком, геркулесовом супе, мы писали.

Здесь важны пропорции специй, они сделают блюда максимально вкусными.

Постные супы - рецепты / Фото: Коллаж: Сегодня

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Если есть возможность подавать их с зеленю, то ее должно быть много.

В рассольнике от olga_larion0va можно использовать рис или перловку.

Постный грибной суп по рецепту rafael_vegan_food идеально варить на овощном бульоне.

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Грибной суп

Постный суп из грибов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на две порции:

700 мл грибного или овощного бульона;

200 г нарезанных грибов;

100 г риса;

тимьян;

4 зубчика чеснока

3 ч. л. растительного масла;

соль, перец, специи.

Как сделать постный гарнир и салат одновременно из грибов и консервированной фасоли – узнайте здесь.

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Как приготовить:

Чеснок мелко нарезать и обжарить в кастрюле с двумя чайными ложками растительном масле в течение 5 минут. Добавить чайную ложку масла, грибы и тимьян. Дать грибам немного повариться в течение нескольких минут. Перемешать и готовить еще несколько минут. Добавить рис и овощной бульон в кастрюлю и тушить на медленном огне в течение 25 минут. Довести до вкуса солью, перцем, специями.

Постный рассольник с грибами

Рассольник с перловкой постный / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

по 2-3 шт. картофеля, соленых огурцов;

300 г грибов;

0,5 стакана перловки или риса;

по 1 шт. морковь, лук;

1-2 ст. л. томатной пасты;

перец горошком, лавровый лист;

соль, перец, зелень.

Постный рецепт пышных пампушек найдете здесь.

Как приготовить: