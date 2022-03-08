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Два постных согревающих супа – рецепты рассольника и грибного

Ирина Маслова
8 марта, 13:31
Идеально вкусными такие супы получаются, когда сварить их на насыщенном овощном бульоне. Если для рассольника используете перловку, отварите ее до полуготовности отдельно

Эти супы обязательно должны понравиться не только тем, кто придерживается Великого поста, но и предпочитает легкие первые блюда. Об одном таком, геркулесовом супе, мы писали.

Здесь важны пропорции специй, они сделают блюда максимально вкусными.

Постные супы - рецепты / Фото: Коллаж: Сегодня

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Если есть возможность подавать их с зеленю, то ее должно быть много.

В рассольнике от olga_larion0va можно использовать рис или перловку.

Постный грибной суп по рецепту rafael_vegan_food идеально варить на овощном бульоне.

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Грибной суп

Постный суп из грибов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на две порции:

  • 700 мл грибного или овощного бульона;
  • 200 г нарезанных грибов;
  • 100 г риса;
  • тимьян;
  • 4 зубчика чеснока
  • 3 ч. л. растительного масла;
  • соль, перец, специи.

Как сделать постный гарнир и салат одновременно из грибов и консервированной фасоли – узнайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Чеснок мелко нарезать и обжарить в кастрюле с двумя чайными ложками растительном масле в течение 5 минут.
  2. Добавить чайную ложку масла, грибы и тимьян. Дать грибам немного повариться в течение нескольких минут. Перемешать и готовить еще несколько минут.
  3. Добавить рис и овощной бульон в кастрюлю и тушить на медленном огне в течение 25 минут.
  4. Довести до вкуса солью, перцем, специями.

Постный рассольник с грибами

Рассольник с перловкой постный / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • по 2-3 шт. картофеля, соленых огурцов;
  • 300 г грибов;
  • 0,5 стакана перловки или риса;
  • по 1 шт. морковь, лук;
  • 1-2 ст. л. томатной пасты;
  • перец горошком, лавровый лист;
  • соль, перец, зелень.

Постный рецепт пышных пампушек найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Вскипятить 2,5 л воды. Выложить картофель, рис, половину моркови. Варить 15-20 минут.
  2. Разогреть сковороду, выложить лук и морковь. Тушить на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты.
  3. Добавить грибы, тушить все вместе 3-5 минут, помешивая. Затем добавить пасту. Добавить огурцы.
  4. Налить 0,3 стакана овощного бульона из кастрюли в сковороду. Тушить 5 минут.
  5. В кастрюлю выложить зажарку. Посолить, поперчить, добавить перец горошком и лавровый лист.
  6. Варить рассольник с грибами под крышкой на медленном огне 10 минут. Добавить в суп зелень.