Два пісних зігрівальних супів – рецепти розсольника та грибного

Ці супи обов'язково мають сподобатися не лише тим, хто дотримується Великого посту, а й тим, хто віддає перевагу легким першим стравам. Про один такий суп, геркулесовий, ми писали.

Тут важливі пропорції спецій, вони зроблять страви максимально смачними.

Пісні супи - рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні

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Якщо є можливість подавати їх із зеленню, то її має бути багато.

У розсольнику від olga_larion0va можно використовувати рис або перловку.

Пісний грибний суп за рецептом rafael_vegan_food ідеально варити на овочевому бульйоні.

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Грибний суп

Пісний суп з грибів / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на дві порції:

700 мл грибного або овочевого бульйону;

200 г нарізаних грибів;

100 г рису;

чебрець;

4 зубчики часнику

3 ч. л. олії;

сіль, перець, спеції.

Як зробити пісний гарнір і салат водночас із грибів та консервованої квасолі, дізнайтесь тут.

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Як приготувати:

Часник дрібно нарізати і обсмажити в каструлі з двома чайними ложками олії впродовж п'яти хвилин. Додати чайну ложку олії, гриби та чебрець. Дати грибам трохи поваритись кілька хвилин. Перемішати та готувати ще кілька хвилин. Додати рис та овочевий бульйон у каструлю та тушкувати на повільному вогні 25 хвилин. Довести до смаку сіллю, перцем, спеціями.

Пісний розсольник із грибами

Розсольник з перловкою пісний / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

по 2-3 шт. картоплі, солоних огірків;

300 г грибів;

0,5 склянки перловки або рису;

1 шт. морква, цибуля;

1-2 ст. л. томатної пасти;

перець горошком, лаврове листя;

сіль, перець, зелень.

Пісний рецепт пишних пампушок знайдете тут.

Як приготувати: