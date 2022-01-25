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Два салата с жареным сыром – быстрые рецепты для здорового ужина

Ирина Маслова
25 января, 19:52
Нужен адыгейский сыр или халуми. В один салат пойдут свежая морковь и свекла, в другой – помидоры и болгарский перец. Заправляются соусом на основе меда, горчицы, оливкового масла

Если правильное питание – это ваше все, то лучше овощных салатов к ужину не найти.

В этих двух присутствует жареный сыр, адыгейский жареный сыр. Готовится он на сковороде в течение нескольких минут.

Рецепты салатов с жареным сыром / Фото: Коллаж: Сегодня

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Если есть самый жаростойкий – халуми – используйте его.

В каждом из этих салатов нет конкретного количества ингредиентов, берите их по своему вкусу и по количеству людей, которые будут его пробовать.

В один салат по рецепту marusia_koltsova нужны сырые морковь и свекла. Для второго от sofiya_trenerпомидоры и болгарский перец, их нужно слегка обжарить.

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Салат с морковью и свеклой

Салат с морковью и свеклой / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Ингредиенты:

  • микс салатных листьев;
  • 150 г адыгейского сыра;
  • по горсти сырой моркови и свеклы.

Для заправки:

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  • 2 ст. л. растительного масла;
  • по 1 ч. л бальзамика, лимонного сока;
  • 1/2 ч. л. жидкого меда
  • соль, перец, раздавленный зубчик чеснока – по вкусу.

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Как приготовить:

  1. Сыр нарезать толстыми ломтиками и обжарить на сухой сковороде по минуте с каждой стороны. Морковь и свеклу натереть и соединить с миксом салатных листьев.
  2. Все компоненты заправки взбить и полить салат.

Салат с помидорами и болгарским перцем

Салат с помидорами и болгарским перцем / Фото: instagram.com/sofiya_trener

Ингредиенты:

  • сыр адыгейский;
  • микс салатных листьев;
  • помидоры и болгарский перец;
  • зелень, лук, соль, перец – по вкусу.

Для соуса:

  • соевый соус;
  • мед;
  • лимонный сок;
  • бальзамический уксус.

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Как приготовить:

  1. Сыр нарезать и обжарить на растительном масле. Помидоры и перец слегка обжарить.
  2. Выложить на тарелку листья салата и обжаренные овощи. Добавить специи и сыр.
  3. Все ингредиенты для заправки соединить и перемешать. Полить салат.