Два салата с жареным сыром – быстрые рецепты для здорового ужина

Если правильное питание – это ваше все, то лучше овощных салатов к ужину не найти.
В этих двух присутствует жареный сыр, адыгейский жареный сыр. Готовится он на сковороде в течение нескольких минут.
Рецепты салатов с жареным сыром / Фото: Коллаж: Сегодня
Если есть самый жаростойкий – халуми – используйте его.
В каждом из этих салатов нет конкретного количества ингредиентов, берите их по своему вкусу и по количеству людей, которые будут его пробовать.
В один салат по рецепту marusia_koltsova нужны сырые морковь и свекла. Для второго от sofiya_trener – помидоры и болгарский перец, их нужно слегка обжарить.
Салат с морковью и свеклой
Ингредиенты:
- микс салатных листьев;
- 150 г адыгейского сыра;
- по горсти сырой моркови и свеклы.
Для заправки:
- 2 ст. л. растительного масла;
- по 1 ч. л бальзамика, лимонного сока;
- 1/2 ч. л. жидкого меда
- соль, перец, раздавленный зубчик чеснока – по вкусу.
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Как приготовить:
- Сыр нарезать толстыми ломтиками и обжарить на сухой сковороде по минуте с каждой стороны. Морковь и свеклу натереть и соединить с миксом салатных листьев.
- Все компоненты заправки взбить и полить салат.
Салат с помидорами и болгарским перцем
Ингредиенты:
- сыр адыгейский;
- микс салатных листьев;
- помидоры и болгарский перец;
- зелень, лук, соль, перец – по вкусу.
Для соуса:
- соевый соус;
- мед;
- лимонный сок;
- бальзамический уксус.
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Как приготовить:
- Сыр нарезать и обжарить на растительном масле. Помидоры и перец слегка обжарить.
- Выложить на тарелку листья салата и обжаренные овощи. Добавить специи и сыр.
- Все ингредиенты для заправки соединить и перемешать. Полить салат.