Два салата с жареным сыром – быстрые рецепты для здорового ужина

Если правильное питание – это ваше все, то лучше овощных салатов к ужину не найти.

В этих двух присутствует жареный сыр, адыгейский жареный сыр. Готовится он на сковороде в течение нескольких минут.

Рецепты салатов с жареным сыром / Фото: Коллаж: Сегодня

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Если есть самый жаростойкий – халуми – используйте его.

В каждом из этих салатов нет конкретного количества ингредиентов, берите их по своему вкусу и по количеству людей, которые будут его пробовать.

В один салат по рецепту marusia_koltsova нужны сырые морковь и свекла. Для второго от sofiya_trener – помидоры и болгарский перец, их нужно слегка обжарить.

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Салат с морковью и свеклой

Салат с морковью и свеклой / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Ингредиенты:

микс салатных листьев;

150 г адыгейского сыра;

по горсти сырой моркови и свеклы.

Для заправки:

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2 ст. л. растительного масла;

по 1 ч. л бальзамика, лимонного сока;

1/2 ч. л. жидкого меда

соль, перец, раздавленный зубчик чеснока – по вкусу.

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Как приготовить:

Сыр нарезать толстыми ломтиками и обжарить на сухой сковороде по минуте с каждой стороны. Морковь и свеклу натереть и соединить с миксом салатных листьев. Все компоненты заправки взбить и полить салат.

Салат с помидорами и болгарским перцем

Салат с помидорами и болгарским перцем / Фото: instagram.com/sofiya_trener

Ингредиенты:

сыр адыгейский;

микс салатных листьев;

помидоры и болгарский перец;

зелень, лук, соль, перец – по вкусу.

Для соуса:

соевый соус;

мед;

лимонный сок;

бальзамический уксус.

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Как приготовить: