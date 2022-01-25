Два салати зі смаженим сиром – швидкі рецепти для здорової вечері

Якщо правильне харчування – це ваше все, то краще за овочеві салати до вечері не знайти.

У цих двох присутній смажений сир, адигейський смажений сир. Готується він на сковороді кілька хвилин.

Рецепти салатів зі смаженим сиром / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Якщо є жаростійкий – халумі – використовуйте його.

У кожному з цих салатів немає конкретної кількості інгредієнтів, беріть їх на свій смак і за кількістю людей, які його куштуватимуть.

В один салат за рецептом marusia_koltsova потрібні сирі морква та буряк. Для другого від sofiya_trener – помідори та болгарський перець, їх треба злегка обсмажити.

Реклама

Салат з морквою та буряком

Салат з морквою та буряком / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Інгредієнти:

мікс салатного листя;

150 г адигейського сиру;

по жмені сирої моркви та буряків.

Для заправки:

Реклама

2 ст. л. олія;

по 1 ч. л бальзаміку, лимонного соку;

1/2 ч. л. рідкого меду

сіль, перець, розчавлений зубчик часнику – за смаком.

Тут знайдете рецепт салату "Філадельфія" для легкої вечері. Ще його називають лінивими ролами.

Як приготувати:

Нарізати сир товстими скибочками і обсмажити на сухій сковороді по хвилині з кожного боку. Моркву та буряк натерти і з'єднати з міксом салатного листя. Усі компоненти заправки збити та полити салат.

Салат з помідорами та болгарським перцем

Салат з помідорами та болгарським перцем / Фото: instagram.com/sofiya_trener

Інгредієнти:

сир адигейський;

мікс салатного листя;

помідори та болгарський перець;

зелень, цибуля, сіль, перець – за смаком.

Для соусу:

соєвий соус;

мед;

лимонний сік;

бальзамічний оцет.

Тут зібрані рецепти салатів з апельсинами, якщо готуєтеся до дня народження.

Як приготувати: