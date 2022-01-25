Два салати зі смаженим сиром – швидкі рецепти для здорової вечері

Якщо правильне харчування – це ваше все, то краще за овочеві салати до вечері не знайти.
У цих двох присутній смажений сир, адигейський смажений сир. Готується він на сковороді кілька хвилин.
Рецепти салатів зі смаженим сиром / Фото: Колаж: Сьогодні
Якщо є жаростійкий – халумі – використовуйте його.
У кожному з цих салатів немає конкретної кількості інгредієнтів, беріть їх на свій смак і за кількістю людей, які його куштуватимуть.
В один салат за рецептом marusia_koltsova потрібні сирі морква та буряк. Для другого від sofiya_trener – помідори та болгарський перець, їх треба злегка обсмажити.
Салат з морквою та буряком
Інгредієнти:
- мікс салатного листя;
- 150 г адигейського сиру;
- по жмені сирої моркви та буряків.
Для заправки:
- 2 ст. л. олія;
- по 1 ч. л бальзаміку, лимонного соку;
- 1/2 ч. л. рідкого меду
- сіль, перець, розчавлений зубчик часнику – за смаком.
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Як приготувати:
- Нарізати сир товстими скибочками і обсмажити на сухій сковороді по хвилині з кожного боку. Моркву та буряк натерти і з'єднати з міксом салатного листя.
- Усі компоненти заправки збити та полити салат.
Салат з помідорами та болгарським перцем
Інгредієнти:
- сир адигейський;
- мікс салатного листя;
- помідори та болгарський перець;
- зелень, цибуля, сіль, перець – за смаком.
Для соусу:
- соєвий соус;
- мед;
- лимонний сік;
- бальзамічний оцет.
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Як приготувати:
- Сир нарізати і обсмажити на олії. Помідори та перець злегка обсмажити.
- Викласти на тарілку листя салату та обсмажені овочі. Додати спеції та сир.
- Усі інгредієнти для заправки з'єднати та перемішати. Полити салат.