Джем с лимоном и розмарином, варенье с орехами и повидло с корицей – 3 заготовки из груш на зиму

Пожалуй, из груш получается самое красивое и ароматное варенье. Посоревноваться в этом могут разве что заготовки из слив. К этой янтарной или желтой вкусности, в процессе приготовления, можно добавить лимон, корицу или орехи – будет еще лучше. Джем с розмарином – не только к блинам и для выпечки, его можно подать к разным видам сыра или к ветчине.

Грушевый джем с лимоном и розмарином

Грушевый джем с лимоном и розмарином / Фото: instagram.com/konditer_kate/

Рецепты заготовок на зиму из груш / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

Груши – 1,5 кг

Сахар – 850 г

Цедра и сок 1 лимона

Розмарин свежий – веточка

Как приготовить:

Груши почистить, порезать дольками, засыпать сахаром, добавить цедру и сок лимона, дать настояться 30-45 минут. Довести до кипения, снять пену, проварить 5 минут и дать остыть. Еще раз довести до кипения и проварить 5 минут. Добавить розмарин и варить 30-40 минут на медленном огне. Пробить блендером и разлить по стерилизованным банкам.

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Грушевое варенье с грецким орехом

Грушевое варенье с грецким орехом / Фото: instagram.com/maximovarisha/

Ингредиенты:

Груши, сахар – по 1 кг

Грецкие орехи – 100 г

Как приготовить:

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Очищенные груши засыпать сахаром и оставить на сутки. Проварить медленном огне 20 минут. Дать остыть. Орехи залить водой на 3-4 часа, периодически меняя воду. Добавить орехи к грушам и проварить 20 минут. Оставить на несколько часов. Проварить третий раз и разлить по стерилизованным банкам.

Грушевое повидло с корицей

Грушевое повидло с корицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Груши – 1 кг

Сахар – 800 г

Корица – 1-2 палочки

Кислое яблоко

Как приготовить: