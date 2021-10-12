Джем с лимоном и розмарином, варенье с орехами и повидло с корицей – 3 заготовки из груш на зиму

Пожалуй, из груш получается самое красивое и ароматное варенье. Посоревноваться в этом могут разве что заготовки из слив. К этой янтарной или желтой вкусности, в процессе приготовления, можно добавить лимон, корицу или орехи – будет еще лучше. Джем с розмарином – не только к блинам и для выпечки, его можно подать к разным видам сыра или к ветчине.
Грушевый джем с лимоном и розмарином
Грушевый джем с лимоном и розмарином / Фото: instagram.com/konditer_kate/
Рецепты заготовок на зиму из груш / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Груши – 1,5 кг
- Сахар – 850 г
- Цедра и сок 1 лимона
- Розмарин свежий – веточка
Как приготовить:
- Груши почистить, порезать дольками, засыпать сахаром, добавить цедру и сок лимона, дать настояться 30-45 минут.
- Довести до кипения, снять пену, проварить 5 минут и дать остыть. Еще раз довести до кипения и проварить 5 минут.
- Добавить розмарин и варить 30-40 минут на медленном огне. Пробить блендером и разлить по стерилизованным банкам.
Грушевое варенье с грецким орехом
Грушевое варенье с грецким орехом / Фото: instagram.com/maximovarisha/
Ингредиенты:
- Груши, сахар – по 1 кг
- Грецкие орехи – 100 г
Как приготовить:
- Очищенные груши засыпать сахаром и оставить на сутки. Проварить медленном огне 20 минут. Дать остыть.
- Орехи залить водой на 3-4 часа, периодически меняя воду.
- Добавить орехи к грушам и проварить 20 минут. Оставить на несколько часов.
- Проварить третий раз и разлить по стерилизованным банкам.
Грушевое повидло с корицей
Грушевое повидло с корицей / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Груши – 1 кг
- Сахар – 800 г
- Корица – 1-2 палочки
- Кислое яблоко
Как приготовить:
- У груш удалить кожицу и сердцевину, нарезать небольшими ломтиками. Так же нарезать яблоко.
- Засыпать половиной сахара и оставить на 30 минут.
- Добавить палочку корицы и довести до кипения. Проварить несколько минут.
- Постепенно добавляя сахар, варить на медленном огне еще 5-7 минут. Корицу достать.
- Остудить и взбить блендером. Разлить по стерилизованным банкам.