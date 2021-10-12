Джем з лимоном і розмарином, варення з горіхами і повидло з корицею – 3 заготівлі з груш на зиму

Мабуть, з груш виходить найкрасивіше та найароматніше варення. Позмагатися в цьому можуть хіба що заготівлі зі слив. До цієї бурштинової або жовтої смакоти, в процесі приготування, можна додати лимон, корицю або горіхи – буде краще. Джем з розмарином – не тільки до млинців і для випічки, його можна подати до різних видів сиру або до шинки.
Грушевий джем з лимоном і розмарином
Грушевий джем з лимоном і розмарином / Фото: instagram.com/konditer_kate/
Рецепти заготівель на зиму з груш / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- Груші – 1,5 кг
- Цукор – 850 г
- Цедра і сік 1 лимона
- Розмарин свіжий – гілочка
Як приготувати:
- Груші почистити, порізати дольками, засипати цукром, додати цедру і сік лимона, дати настоятися 30-45 хвилин.
- Довести до кипіння, зняти піну, варити 5 хвилин і дати охолонути. Ще раз довести до кипіння і варити 5 хвилин.
- Додати розмарин і варити 30-40 хвилин на повільному вогні. Пробити блендером і розлити по стерилізованих банках.
Грушеве варення з волоським горіхом
Грушеве варення з волоським горіхом / Фото: instagram.com/maximovarisha/
Інгредієнти:
- Груші, цукор – по 1 кг
- Волоські горіхи – 100 г
Як приготувати:
- Очищені груші засипати цукром і залишити на добу. Проварити на повільному вогні 20 хвилин. Дати охолонути.
- Горіхи залити водою на 3-4 години, періодично міняючи воду.
- Додати горіхи до груш і проварити 20 хвилин. Залишити на кілька годин.
- Проварити утретє і розлити по стерилізованих банках.
Грушеве повидло з корицею
Грушеве повидло з корицею / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- Груші – 1 кг
- Цукор – 800 г
- Кориця – 1-2 палички
- Кисле яблуко
Як приготувати:
- У груш видалити шкірку й серцевину, нарізати невеликими скибочками. Так само нарізати яблуко.
- Засипати половиною цукру і залишити на 30 хвилин.
- Додати паличку кориці й довести до кипіння. Проварити кілька хвилин.
- Поступово додаючи цукор, варити на повільному вогні ще 5-7 хвилин. Корицю дістати.
- Остудити і збити блендером. Розлити по стерилізованих банках.