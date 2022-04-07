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Еда по гороскопу – рецепт нежной куриной печени для Стрельцов

Ирина Маслова
7 апреля, 12:10
Мука не понадобится, сочность обеспечит сметана. Обязательно добавьте немного горчицы и измельченный чеснок

Судя по отзывам тех, кто имеет счастье плотно общаться со Стрельцами, представители этого знака любят поговорить и своенравны.

Если Раки, которым мы предлагали приготовить марокканский морковный салат, умеют выслушать и почти всегда дают правильный совет, Стрельцы слушать не умеют.

Рецепт куриной печени для Стрельцов / Фото: Коллаж: Сегодня

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Они любят, когда слушают их, создавать вокруг себя круг единомышленников. Тех, кто не поддается влиянию, Стрельцы обязательно попробуют перевоспитать. Конечно, в свою пользу.

В еде они не требовательны, любят конкретику, то есть что-то понятное, ну и чтобы не просто вкусно, а очень вкусно.

Для этой куриной печени не нужна мука, которая якобы обеспечивает сочность. С этой функцией справится сметана.

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Готовьте на среднем огне и очень осторожно перемешивайте ингредиенты в сковороде, чтобы не нарушить текстуру.

Рецепт с канала Всегда Вкусно!

Куриная печень – рецепт для Стрельцов

Куриная печень – рецепт для Стрельцов / Фото: Всегда Вкусно!

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Ингредиенты:

  • куриная печень – 800 г;
  • лук – 300 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • сметана – 400 г;
  • горчица – 2 ч. л.;
  • сливочное масло – 30 г;
  • соль, перец;
  • орегано сушеный – 1/2 ч. л.;
  • базилик и тимьян сушеные – по щепотке.

Для Козерогов предлагаем приготовить куриные наггетсы. Все подробности найдете здесь.

Как приготовить:

  1. На сковороде разогреть сливочное масло и обжарить нарезанные полукольцами лук в течение 5-7 минут на среднем огне.
  2. Лук отодвинуть к бортам сковороды. В центр сковороды выложить куриную печень. Слегка обжарить.
  3. Добавить специи, горчицу и измельченный чеснок, перемешать. Готовить на среднем огне одну минуту.
  4. Влить сметану, перемешать и готовить 10 минут на среднем огне. Подавать с зеленью.