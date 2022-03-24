Его едят в Чехии и Польше – рецепт супа, который подается с яичницей

Этот суп можно сравнить с итальянским павезе. Он запекается вместе с яйцом.

Дело в том, что кркношский подается с яичницей. Она должна быть прямо в тарелке. Плюс – сравнительно большое количество картофеля.

Кркношский суп / Фото: fresh.iprima.cz

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Присутствует и влияние кисловатого журека: при приготовлении в кастрюлю нужно добавить немного кваса.

Рецепт с чешского сайта Kaufland.cz.

Кркношский суп

Кркношский суп / Фото: www.kaufland.cz

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Ингредиенты на 2 литра:

400 г картофеля;

150 г кваса;

4 яйца;

большая горсть сушеных грибов;

луковица;

пучок зеленого лука;

1 ст. л. растительного масла;

соль, тмин, перец.

Здесь найдете два рецепта постных супов – рассольника и с грибами.

Как приготовить:

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