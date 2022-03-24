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Его едят в Чехии и Польше – рецепт супа, который подается с яичницей

24 марта, 16:11
Называется он сложно – кркношский. В честь города на границе между этими странами. Еще одна особенность – немного кваса в составе

Этот суп можно сравнить с итальянским павезе. Он запекается вместе с яйцом.

Дело в том, что кркношский подается с яичницей. Она должна быть прямо в тарелке. Плюс – сравнительно большое количество картофеля.

Кркношский суп / Фото: fresh.iprima.cz

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Присутствует и влияние кисловатого журека: при приготовлении в кастрюлю нужно добавить немного кваса.

Рецепт с чешского сайта Kaufland.cz.

Кркношский суп

Кркношский суп / Фото: www.kaufland.cz

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Ингредиенты на 2 литра:

  • 400 г картофеля;
  • 150 г кваса;
  • 4 яйца;
  • большая горсть сушеных грибов;
  • луковица;
  • пучок зеленого лука;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • соль, тмин, перец.

Здесь найдете два рецепта постных супов – рассольника и с грибами.

Как приготовить:

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  1. Замочить сушеные грибы в горячей воде. Очистить картофель и нарезать кубиками.
  2. Картофель и грибы варят в подсоленной воде с тмином до полумягкости. Добавить квас и варить 15 минут.
  3. Обжарить нарезанный лук на масле и добавить в кастрюлю. Посолить, поперчить.
  4. Пожарить яичницу, положить в тарелку, украсить мелко нарезанным зеленым луком.