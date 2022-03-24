Його їдять у Чехії та Польщі – рецепт супу, який подається з яєчнею

Цей суп можна порівняти з італійським павезе. Він запікається разом з яйцем.
Справа в тому що кркношський подається з яєчнею. Вона має бути прямо в тарілці. Плюс – порівняно велика кількість картоплі.
Кркношський суп / Фото: fresh.iprima.cz
Присутній і вплив кислуватого журека: при приготуванні у каструлю потрібно додати трохи квасу.
Рецепт з чеського сайту Kaufland.cz.
Кркношський суп
Кркношський суп / Фото: www.kaufland.cz
Інгредієнти на 2 літри:
- 400 г картоплі;
- 150 г квасу;
- 4 яйця;
- велика жменя сушених грибів;
- цибулина;
- пучок зеленої цибулі;
- 1 ст. л. олії;
- сіль, кмин, перець.
Тут знайдете два рецепти пісних супів – розсольника та з грибами.
Як приготувати:
- Замочити сушені гриби у гарячій воді. Очистити картоплю та нарізати кубиками.
- Картоплю та гриби варять у підсоленій воді з кмином до напівм'якості. Додати квас та варити 15 хвилин.
- Обсмажити нарізану цибулю на олії та додати в каструлю. Посолити, поперчити.
- Посмажити яєчню, покласти в тарілку, прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею.