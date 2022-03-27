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Экспресс-квас за 30 минут – очень простой рецепт

27 марта, 10:31
Нужны сухие дрожжи, сахар и лимонная кислота. Сахар нужно обжарить до коричневого цвета в сотейнике и растворить в воде

Вкусный и бодрящий напиток обычно мы готовим из сезонных овощей, например, яблок и моркови. Очень быстро можно сделать и квас, причем хлеб, как это обычно бывает с квасом, не нужен.

Нужны дрожжи, лимонная кислота и сахар. Приготовление займет не больше пяти минут, затем полчаса квас должен настояться.

Домашний квас / Фото: Depositphotos

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Быстрый квас

Домашний квас / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • вода – 2 л;
  • сухие дрожжи – 2 ч. л.;
  • сахар – 200 г;
  • лимонная кислота – 1 ч. л.

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Как приготовить:

  1. В трехлитровую банку залейте теплую воду. Добавьте лимонную кислоту и сухие дрожжи.
  2. Сахар высыпьте в сотейник и поставьте на огонь. Оставьте на пять минут, помешивая. Готовьте, пока сахар не станет коричневым. Осторожно добавьте воду (несколько столовых ложек) и перемешайте.
  3. В банку влейте растворенный жженый сахар. Все перемешайте и оставьте в теплом месте минимум на 30 минут.