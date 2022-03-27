Экспресс-квас за 30 минут – очень простой рецепт

Вкусный и бодрящий напиток обычно мы готовим из сезонных овощей, например, яблок и моркови. Очень быстро можно сделать и квас, причем хлеб, как это обычно бывает с квасом, не нужен.
Нужны дрожжи, лимонная кислота и сахар. Приготовление займет не больше пяти минут, затем полчаса квас должен настояться.
Домашний квас / Фото: Depositphotos
Быстрый квас
Домашний квас / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- вода – 2 л;
- сухие дрожжи – 2 ч. л.;
- сахар – 200 г;
- лимонная кислота – 1 ч. л.
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Как приготовить:
- В трехлитровую банку залейте теплую воду. Добавьте лимонную кислоту и сухие дрожжи.
- Сахар высыпьте в сотейник и поставьте на огонь. Оставьте на пять минут, помешивая. Готовьте, пока сахар не станет коричневым. Осторожно добавьте воду (несколько столовых ложек) и перемешайте.
- В банку влейте растворенный жженый сахар. Все перемешайте и оставьте в теплом месте минимум на 30 минут.