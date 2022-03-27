Експресквас за 30 хвилин – дуже простий рецепт

Смачний і бадьорий напій зазвичай ми готуємо із сезонних овочів, наприклад, яблук та моркви. Дуже швидко можна зробити й квас, причому хліб, як це зазвичай буває з квасом, не потрібен.
Потрібні дріжджі, лимонна кислота та цукор. Приготування триватиме не більше п'яти хвилин, потім пів години квас має настоятися.
Домашній квас / Фото: Depositphotos
Швидкий квас
Домашній квас / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- вода – 2 л;
- сухі дріжджі – 2 ч. л.;
- цукор – 200 г;
- лимонна кислота – 1 ч. л.
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Як приготувати:
- У трилітрову банку залийте теплу воду. Додайте лимонну кислоту та сухі дріжджі.
- Цукор висипте в сотейник і поставте на вогонь. Залиште на п'ять хвилин, помішуючи. Готуйте, доки цукор стане коричневим. Обережно додайте воду (кілька столових ложок) та перемішайте.
- У банку влийте розчинений палений цукор. Усе перемішайте та залиште в теплому місці мінімум на 30 хвилин.