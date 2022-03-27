Експресквас за 30 хвилин – дуже простий рецепт

Смачний і бадьорий напій зазвичай ми готуємо із сезонних овочів, наприклад, яблук та моркви. Дуже швидко можна зробити й квас, причому хліб, як це зазвичай буває з квасом, не потрібен.

Потрібні дріжджі, лимонна кислота та цукор. Приготування триватиме не більше п'яти хвилин, потім пів години квас має настоятися.

Домашній квас / Фото: Depositphotos

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Швидкий квас

Домашній квас / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

вода – 2 л;

сухі дріжджі – 2 ч. л.;

цукор – 200 г;

лимонна кислота – 1 ч. л.

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Як приготувати: