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Експресквас за 30 хвилин – дуже простий рецепт

27 березня, 10:31
Потрібні сухі дріжджі, цукор та лимонна кислота. Цукор потрібно обсмажити до коричневого кольору в сотейнику та розчинити у воді

Смачний і бадьорий напій зазвичай ми готуємо із сезонних овочів, наприклад, яблук та моркви. Дуже швидко можна зробити й квас, причому хліб, як це зазвичай буває з квасом, не потрібен.

Потрібні дріжджі, лимонна кислота та цукор. Приготування триватиме не більше п'яти хвилин, потім пів години квас має настоятися.

Домашній квас / Фото: Depositphotos

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Швидкий квас

Домашній квас / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • вода – 2 л;
  • сухі дріжджі – 2 ч. л.;
  • цукор – 200 г;
  • лимонна кислота – 1 ч. л.

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Як приготувати:

  1. У трилітрову банку залийте теплу воду. Додайте лимонну кислоту та сухі дріжджі.
  2. Цукор висипте в сотейник і поставте на вогонь. Залиште на п'ять хвилин, помішуючи. Готуйте, доки цукор стане коричневим. Обережно додайте воду (кілька столових ложок) та перемішайте.
  3. У банку влийте розчинений палений цукор. Усе перемішайте та залиште в теплому місці мінімум на 30 хвилин.