Фаршированные баклажаны по-турецки – особенности и простой рецепт

После испанской запеканки тумбет с баклажанами мы поняли, что эти овощи повсеместны. Фаршируют и потом запекают баклажаны не только у нас.
В Турции они называются карныярык. Сначала их нужно очистить продольными полосками, оставляя хвостики. Это можно сделать с помощью картофелечистки. Потом овощи замачиваются в соленой воде, обжариваются в растительном масле.
Как приготовить фаршированные баклажаны по-турецки
Перед запеканием разрежьте баклажаны и сделайте углубление для начинки. Начинку украсьте дольками помидора и очищенным от семян зеленым перцем.
Рецепт от kitchen.727go.com.
Фаршированные баклажаны по-турецки
Фаршированные баклажаны по-турецки / Фото: kitchen.727go.com
Ингредиенты:
- баклажаны – 6 шт.;
- говяжий фарш – 350 г;
- помидоры – 2 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубка;
- зеленый перец – 2 шт.;
- томатная паста – 1 ч. л.;
- измельченная петрушка;
- оливковое масло – 3 ст. л.; + 1 стакан;
- черный перец – 1 ч. л.;
- соль – 2 ст. л. + 1 ч. л.
Как приготовить:
- Баклажаны очистить продольными полосками шириной в 1 см. Овощи должны получиться полосатыми. Хвостики срезать не нужно.
- В большую миску налить холодную воду, положить 2 ст. л. соли и поместить в воду баклажаны на 30-40 минут.
- Лук очистить и мелко нарезать. Помидоры и перец нарезать на кубики. Обжарить лук до золотистого цвета. Добавить зеленый перец, жарить еще 2-3 минуты.
- Добавить мясной фарш. Жарить 7-10 минут.
- Добавить измельченный чеснок, томатную пасту, помидоры, 1 ч. л. соли и молотый черный перец. Готовить 5 минут. Добавить измельченную петрушку и выключить огонь.
- В глубокой сковороде разогреть 1 стакан растительного масла. Обжарить баклажаны со всех сторон до золотистого цвета. Жареные баклажаны положить на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
- Баклажаны выложить в форму. Сделать продольный разрез и при помощи ложки сделать углубление. Разложить начинку. Украсить половинками помидоров и стручками зеленого перца, очищенного от семян.
- Запекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке в течение 20-25 минут. Подавать карныярык с рисом.
Интересный теплый салат с баклажанами подойдет к ужину. Здесь смотрите, как его приготовить.