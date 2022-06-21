Фаршировані баклажани по-турецьки – особливості та простий рецепт

Після іспанської запіканки тумбет з баклажанами ми зрозуміли, що ці овочі повсюдні. Фарширують і потім запікають баклажани не лише у нас.

У Туреччині вони називаються карниярик. Спочатку їх потрібно очистити поздовжніми смужками, залишаючи хвостики. Це можна зробити за допомогою картоплечистки. Потім овочі замочуються в солоній воді, обсмажуються в олії.

Як приготувати фаршировані баклажани по-турецьки

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Перед запіканням розріжте баклажани та зробіть поглиблення для начинки. Начинку прикрасьте часточками помідора та очищеним від насіння зеленим перцем.

Рецепт від kitchen.727go.com.

Фаршировані баклажани по-турецьки

Фаршировані баклажани по-турецьки

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Інгредієнти:

баклажани – 6 шт.;

яловичий фарш – 350 г;

помідори – 2 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

часник – 2 зубки;

зелений перець – 2 шт.;

томатна паста – 1 ч. л.;

подрібнена петрушка;

оливкова олія – 3 ст. л.; + 1 склянка;

чорний перець – 1 ч. л.;

сіль – 2 ст. л. + 1 ч. л.

Як приготувати:

Баклажани очистити поздовжніми смужками завширшки 1 см. Хвостики зрізати не потрібно. У велику миску налити холодну воду, покласти 2 ст. л. солі та помістити у воду баклажани на 30-40 хвилин. Цибулю очистити й дрібно нарізати. Помідори та перець нарізати на кубики. Обсмажити цибулю до золотавого кольору. Додати зелений перець, смажити ще 2-3 хвилини. Додати м'ясний фарш. Смажити 7-10 хвилин. Додати подрібнений часник, томатну пасту, помідори, 1 ч. л. солі та мелений чорний перець. Готувати 5 хвилин. Додати подрібнену петрушку та вимкнути вогонь. У глибокій сковороді розігріти 1 склянку олії. Обсмажити баклажани з усіх боків до золотавого кольору. Смажені баклажани покласти на паперові рушники, щоб видалити надлишки олії. Баклажани викласти у форму. Зробити поздовжній розріз та за допомогою ложки зробити поглиблення. Розкласти начинку. Прикрасити половинками помідорів та стручками зеленого перцю, очищеного від насіння. Запікати в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 20-25 хвилин. Подавати карниярик з рисом.

Цікавий теплий салат з баклажанами підійде на вечерю. Тут дивіться, як її приготувати.