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Теплий салат з баклажанами – таку вечерю ви готуватимете завжди

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 червня, 18:05
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Авторка рецепта пропонує всі інгредієнти запекти, а це, крім баклажанів, помідори, болгарський перець та молода морква
Теплий салат з баклажанами
Теплий салат з баклажанами

Цей салат справді можна їсти щодня, як і салат з буряком, і вже тим паче якщо ви – справжній шанувальник баклажанів.

Перед тим, як усі овочі відправляться запікатися, їх потрібно полити заправкою з вершкового масла, часнику та спецій.

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Подавайте, збризкавши соком лимона і посипавши кунжутом.

Рецепт від фудблогерки dobryanochka.

Теплий салат з баклажанами

Теплий салат з баклажанами
Теплий салат з баклажанами

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Інгредієнти:

  • баклажани, болгарський перець – по 2 шт.;
  • молода морква, помідори – по 3 шт.;
  • вершкове масло – 3 ст. л.;
  • часник – 2 зубчики;
  • суміш "Італійські трави";
  • перець, сіль, сік лимона, кунжут;
  • цукор – 1 ч. л.

Як приготувати:

  1. Замочити баклажани в солоній воді (1 ст. л. солі на 1 літр води) на 10-15 хвилин.
  2. Нарізати невеликими шматочками баклажани, перець, моркву, помідори. Викласти на деко, застелене пергаментним папером.
  3. У сотейнику розтопити вершкове масло, додати вичавлений часник, цукор.
  4. Змастити цим маслом усі овочі. Посипати зверху перцем і травами.
  5. Запікати 15-30 хвилин за 170 градусів. Час залежить від розміру овочів.
  6. Викласти на тарілку, злегка збризкати соком лимона, посолити якщо потрібно, посипати кунжутом і зеленню.

І ще один рецепт для ситної вечері – теплого салату з макаронами та тушениною або шинкою.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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