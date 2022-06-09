Теплий салат з баклажанами – таку вечерю ви готуватимете завжди

Авторка рецепта пропонує всі інгредієнти запекти, а це, крім баклажанів, помідори, болгарський перець та молода морква

Теплий салат з баклажанами

Цей салат справді можна їсти щодня, як і салат з буряком, і вже тим паче якщо ви – справжній шанувальник баклажанів.

Перед тим, як усі овочі відправляться запікатися, їх потрібно полити заправкою з вершкового масла, часнику та спецій.

Реклама

Подавайте, збризкавши соком лимона і посипавши кунжутом.

Рецепт від фудблогерки dobryanochka.

Теплий салат з баклажанами

Теплий салат з баклажанами

Реклама

Інгредієнти:

баклажани, болгарський перець – по 2 шт.;

молода морква, помідори – по 3 шт.;

вершкове масло – 3 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

суміш "Італійські трави";

перець, сіль, сік лимона, кунжут;

цукор – 1 ч. л.

Як приготувати:

Замочити баклажани в солоній воді (1 ст. л. солі на 1 літр води) на 10-15 хвилин. Нарізати невеликими шматочками баклажани, перець, моркву, помідори. Викласти на деко, застелене пергаментним папером. У сотейнику розтопити вершкове масло, додати вичавлений часник, цукор. Змастити цим маслом усі овочі. Посипати зверху перцем і травами. Запікати 15-30 хвилин за 170 градусів. Час залежить від розміру овочів. Викласти на тарілку, злегка збризкати соком лимона, посолити якщо потрібно, посипати кунжутом і зеленню.

І ще один рецепт для ситної вечері – теплого салату з макаронами та тушениною або шинкою.