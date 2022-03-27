Теплий салат з буряком та капустою без майонезу – рецепт на кожен день

Салати з буряком – хіт перехідної пори року від весни до літа. Можна зосередитись виключно на коренеплоді, додавши до нього горіхи, цибулю та цікаву заправку.
А можна зробити корисний мікс і приготувати вітамінний салат з морквою, перцем та білокачанною капустою.
Звертайте увагу на овочі: болгарський перець має бути соковитий, морква – без гіркуватості, а цибуля – не дуже пекуча.
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Капусту потрібно обов'язково злегка пом'яти руками разом із сіллю.
Рецепт з каналу СХІДНА-УЗБЕКСЬКА КУХНЯ.
Салат з буряком та капустою
Інгредієнти:
- 2 шт. буряк (невеликий);
- 300 г капусти;
- по 1 шт. цибуля, болгарський перець, морква;
- 1 зуб. часнику;
- 60 мл олії;
- зелень, сіль, перець.
У салатах можна використовувати квашену капусту. Рецепт з фетою та горіхами знайдете тут.
Як приготувати:
- Буряк відварити або запекти, почистити. Капусту тонко нашаткувати, пом'яти із сіллю.
- Цибулю нарізати півкільцями, перець – соломкою, часник дрібно нарізати. Натерти моркву.
- Цибулю обсмажити до м'якості, додати часник і перемішати. Додати перець і смажити одну хвилину. Додати моркву, перемішати та зняти з вогню.
- З'єднати з капустою, додати нарізану зелень і перемішати.
- Буряк нарізати тонкою соломкою, додати до салату. Посолити, поперчити. Заправити олією і перемішати.
Усі деталі приготування цього салату дивіться у відео.