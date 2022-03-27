Теплый салат со свеклой и капустой без майонеза – рецепт на каждый день

Салаты со свеклой – хит переходного времени года от весны до лета. Можно сосредоточиться исключительно на корнеплоде, добавив к нему орехи, лук и интересную заправку.
А можно сделать полезный микс и приготовить витаминный салат с морковью, перцем и белокочанной капустой.
Обращайте внимание на овощи: болгарский перец должен быть сочный, морковь – без горчинки, а лук – не слишком жгучий.
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Капусту нужно обязательно слегка помять руками вместе с солью.
Рецепт с канала ВОСТОЧНАЯ-УЗБЕКСКАЯ КУХНЯ.
Салат со свеклой и капустой
Ингредиенты:
- 2 шт. свекла (небольших);
- 300 г капусты;
- по 1 шт. лук, болгарский перец, морковь;
- 1 зуб. чеснока;
- 60 мл растительного масла;
- зелень, соль, перец.
В салатах также можно использовать квашеную капусту. Рецепт с фетой и орехами найдете здесь.
Как приготовить:
- Свеклу отварить или запечь, почистить. Капусту тонко нашинковать, помять с солью.
- Лук нарезать полукольцами, перец – соломкой, чеснок мелко нарезать. Натереть морковь.
- Лук обжарить до мягкости, добавить чеснок и перемешать. Добавить перец и жарить одну минуту. Добавить морковь, перемешать и снять с огня.
- Соединить с капустой, добавить нарезанную зелень и перемешать.
- Свеклу нарезать тонкой соломкой, добавить к салату. Посолить, поперчить. Заправить растительным маслом и перемешать.
Все детали приготовления этого салата смотрите в видео.