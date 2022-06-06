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Рецепт іспанської запіканки тумбет – головні в ній баклажани

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 червня, 10:29
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Баклажани супроводжують картопля, болгарський перець та багато томатної пасти. Останню можна зробити самостійно або використати готову
Іспанська запіканка тумбет
Іспанська запіканка тумбет

В Італії баклажани використовують для відкритого пирога, на іспанській Майорці роблять овочеву запіканку. Усі інгредієнти обсмажуються окремо, потім лежать на паперових рушниках, щоб текстура не була оліїстою.

А це означає, що тумбет не перетвориться на кашеподібну субстанцію, – і ви отримаєте задоволення від кожного продукту, що ідеально доповнюють один одного.

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На сайті herringinfurs.blogspot.com пропонують скористатися своїм особистим рецептом томатного соусу, якщо запропонований не підійде.

Запіканка тумбет з баклажанами

Запіканка тумбет з баклажанами
Запіканка тумбет з баклажанами

Інгредієнти:

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  • 1 великий баклажан;
  • 1 ч. л. солі;
  • 2 великі картоплини;
  • півтора великих червоних солодких перця;
  • маленька цибулина;
  • 3 неочищені зубочки часнику;
  • 3 ст. л. борошна;
  • оливкова олія.

Для томатного соусу:

  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • 1/4 середньої цибулини;
  • 3 зубочки часнику;
  • 2 банки консервованих томатів у власному соку;
  • по 1/4 ч. л. сушеного майорану, сушеного орегано;
  • сіль;
  • 1 ч. л. цукру (за бажанням).

Як приготувати:

  1. Баклажан нарізати кружальцями завтовшки приблизно 5 мм. Посипати сіллю, залишити. Для томатного соусу нарізати цибулю дрібними кубиками, часник пропустити через прес.
  2. У сотейнику розігріти оливкову олію. Готувати на середньому вогні цибулю та часник, часто помішуючи, до м'якості, 5 хвилин.
  3. Додати помідори, сушені трави та сіль. Довести до кипіння. Уварити соус, доки він не зменшиться приблизно на третину. Додати цукор, якщо соус кислуватий.
  4. Картоплю почистити та нарізати тонкими кружальцями 3 мм завтовшки. Перець нарізати широкими смужками, цибулю – півкільцями.
  5. Скибочки баклажанів промити, обсушити паперовими рушниками і злегка обваляти в борошні.
  6. У великому сотейнику розігріти оливкову олію. Викласти неочищений часник і обсмажити скибочки картоплі до золотавого кольору. Викласти на паперовий рушник.
  7. Обсмажити перець до напівготовності. Викласти на паперовий рушник.
  8. Обсмажити цибулю до золотавого кольору й також викласти на паперовий рушник. Так само зробити з баклажанами.
  9. На дно форми викласти трохи томатного соусу. Зверху – баклажани.
  10. Потім – ще трохи томатного соусу. Зверху – цибуля та перець. Далі – знову томатний соус. Зверху – шар картоплі та товстий шар томатної пасти.
  11. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Накрити рушником та дати охолонути 30 хвилин.

Тут знайдете ще один рецепт з баклажанами. Особливість – цікава нарізка перед обсмажуванням.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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