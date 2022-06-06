Рецепт іспанської запіканки тумбет – головні в ній баклажани

В Італії баклажани використовують для відкритого пирога, на іспанській Майорці роблять овочеву запіканку. Усі інгредієнти обсмажуються окремо, потім лежать на паперових рушниках, щоб текстура не була оліїстою.
А це означає, що тумбет не перетвориться на кашеподібну субстанцію, – і ви отримаєте задоволення від кожного продукту, що ідеально доповнюють один одного.
На сайті herringinfurs.blogspot.com пропонують скористатися своїм особистим рецептом томатного соусу, якщо запропонований не підійде.
Запіканка тумбет з баклажанами
Інгредієнти:
- 1 великий баклажан;
- 1 ч. л. солі;
- 2 великі картоплини;
- півтора великих червоних солодких перця;
- маленька цибулина;
- 3 неочищені зубочки часнику;
- 3 ст. л. борошна;
- оливкова олія.
Для томатного соусу:
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 1/4 середньої цибулини;
- 3 зубочки часнику;
- 2 банки консервованих томатів у власному соку;
- по 1/4 ч. л. сушеного майорану, сушеного орегано;
- сіль;
- 1 ч. л. цукру (за бажанням).
Як приготувати:
- Баклажан нарізати кружальцями завтовшки приблизно 5 мм. Посипати сіллю, залишити. Для томатного соусу нарізати цибулю дрібними кубиками, часник пропустити через прес.
- У сотейнику розігріти оливкову олію. Готувати на середньому вогні цибулю та часник, часто помішуючи, до м'якості, 5 хвилин.
- Додати помідори, сушені трави та сіль. Довести до кипіння. Уварити соус, доки він не зменшиться приблизно на третину. Додати цукор, якщо соус кислуватий.
- Картоплю почистити та нарізати тонкими кружальцями 3 мм завтовшки. Перець нарізати широкими смужками, цибулю – півкільцями.
- Скибочки баклажанів промити, обсушити паперовими рушниками і злегка обваляти в борошні.
- У великому сотейнику розігріти оливкову олію. Викласти неочищений часник і обсмажити скибочки картоплі до золотавого кольору. Викласти на паперовий рушник.
- Обсмажити перець до напівготовності. Викласти на паперовий рушник.
- Обсмажити цибулю до золотавого кольору й також викласти на паперовий рушник. Так само зробити з баклажанами.
- На дно форми викласти трохи томатного соусу. Зверху – баклажани.
- Потім – ще трохи томатного соусу. Зверху – цибуля та перець. Далі – знову томатний соус. Зверху – шар картоплі та товстий шар томатної пасти.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Накрити рушником та дати охолонути 30 хвилин.
Тут знайдете ще один рецепт з баклажанами. Особливість – цікава нарізка перед обсмажуванням.