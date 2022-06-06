Рецепт іспанської запіканки тумбет – головні в ній баклажани

Баклажани супроводжують картопля, болгарський перець та багато томатної пасти. Останню можна зробити самостійно або використати готову

Іспанська запіканка тумбет

В Італії баклажани використовують для відкритого пирога, на іспанській Майорці роблять овочеву запіканку. Усі інгредієнти обсмажуються окремо, потім лежать на паперових рушниках, щоб текстура не була оліїстою.

А це означає, що тумбет не перетвориться на кашеподібну субстанцію, – і ви отримаєте задоволення від кожного продукту, що ідеально доповнюють один одного.

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На сайті herringinfurs.blogspot.com пропонують скористатися своїм особистим рецептом томатного соусу, якщо запропонований не підійде.

Запіканка тумбет з баклажанами

Запіканка тумбет з баклажанами

Інгредієнти:

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1 великий баклажан;

1 ч. л. солі;

2 великі картоплини;

півтора великих червоних солодких перця;

маленька цибулина;

3 неочищені зубочки часнику;

3 ст. л. борошна;

оливкова олія.

Для томатного соусу:

1 ст. л. оливкової олії;

1/4 середньої цибулини;

3 зубочки часнику;

2 банки консервованих томатів у власному соку;

по 1/4 ч. л. сушеного майорану, сушеного орегано;

сіль;

1 ч. л. цукру (за бажанням).

Як приготувати:

Баклажан нарізати кружальцями завтовшки приблизно 5 мм. Посипати сіллю, залишити. Для томатного соусу нарізати цибулю дрібними кубиками, часник пропустити через прес. У сотейнику розігріти оливкову олію. Готувати на середньому вогні цибулю та часник, часто помішуючи, до м'якості, 5 хвилин. Додати помідори, сушені трави та сіль. Довести до кипіння. Уварити соус, доки він не зменшиться приблизно на третину. Додати цукор, якщо соус кислуватий. Картоплю почистити та нарізати тонкими кружальцями 3 мм завтовшки. Перець нарізати широкими смужками, цибулю – півкільцями. Скибочки баклажанів промити, обсушити паперовими рушниками і злегка обваляти в борошні. У великому сотейнику розігріти оливкову олію. Викласти неочищений часник і обсмажити скибочки картоплі до золотавого кольору. Викласти на паперовий рушник. Обсмажити перець до напівготовності. Викласти на паперовий рушник. Обсмажити цибулю до золотавого кольору й також викласти на паперовий рушник. Так само зробити з баклажанами. На дно форми викласти трохи томатного соусу. Зверху – баклажани. Потім – ще трохи томатного соусу. Зверху – цибуля та перець. Далі – знову томатний соус. Зверху – шар картоплі та товстий шар томатної пасти. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Накрити рушником та дати охолонути 30 хвилин.

Тут знайдете ще один рецепт з баклажанами. Особливість – цікава нарізка перед обсмажуванням.