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Баклажани, смачніші за м'ясо – нарізаються у дуже незвичайний спосіб

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 червня, 11:15
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Тобто не на кубики та кружальця. На сковороду вони потрапляють цілими, а потім стануть повноцінною самостійною стравою або чудовим гарніром
Смажені баклажани-пензлики
Смажені баклажани-пензлики

Другим за популярністю сезонним овочом зараз, після кабачків, є баклажани. Вони активно з'являються на ринку. Як і кабачки, часто ми смажимо їх на сковороді та подаємо зі сметаною або майонезом.

Цілими або розрізаними навпіл вони запікаються, а от у такий спосіб баклажани ви точно не готували.

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Їх потрібно очистити та нарізати на смужки, починаючи з основи, вийдуть свого роду баклажанні пензлики.

Рецепт з каналу Смак з села.

Смажені баклажани

Інгредієнти:

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  • 4 баклажани;
  • 3 літри води;
  • 4 яйця;
  • 2 ч. л. кукурудзяного крохмалю;
  • сіль, перець, спеції;
  • 1 склянка панірувальних сухарів.

Як приготувати:

  1. Баклажани почистити та нарізати тонкими смужками, починаючи від капелюшка та не до кінця.
  2. У воді розчинити сіль. Викласти баклажани й залишити на 15 хвилин, обсушити.
  3. Яйця збити з крохмалем та спеціями. Сухарі пересипати у пласку тарілку.
  4. Опустити баклажани в яєчну суміш, потім у сухарі. Смажити на розігрітій олії до готовності. Викласти на серветки.

Як легко нарізати овочі перед обсмажування – побачите нижче.

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Як зробити спагеті з кабачків, забезпечивши себе корисним та смачним гарніром – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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