Баклажаны, вкуснее мяса – нарезаются очень необычным способом

Вторым по популярности сезонным овощем сейчас, после кабачков, являются баклажаны. Они активно появляются на рынке. Как и кабачки, зачастую мы жарим их на сковороде и подаем со сметаной или майонезом.
Целыми или разрезанными пополам они запекаются, а вот таким способом баклажаны вы точно не готовили.
Их нужно очистить и нарезать на полоски, начиная с основания, получатся своего рода баклажанные кисточки.
Рецепт с канала Вкусы из деревни.
Жареные баклажаны
Ингредиенты:
- 4 баклажана;
- 3 литра воды;
- 4 яйца;
- 2 ч. л. кукурузного крахмала;
- соль, перец, специй;
- 1 стакан панировочных сухарей.
Как приготовить:
- Баклажаны почистить и нарезать тонкими полосками, начиная от шляпки и не до конца.
- В воде растворить соль. Выложить баклажаны и оставить на 15 минут, обсушить.
- Яйца взбить с крахмалом и специями. Сухари пересыпать в плоскую тарелку.
- Опустить баклажаны в яичную смесь, потом в сухари. Жарить на разогретом масле до готовности. Выложить на салфетки.
Как легко нарезать овощи перед обжаркой – увидите ниже.
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