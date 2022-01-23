Финские булочки "Масляной глаз" – рецепт простой и пышной выпечки

Эти булочки, как и булочки "Дома Паркеров", не требуют долгого вымешивания. Тесто поднимается за один раз.

Особенность – это "глаз" у каждой. После формовки нужно сделать углубления и положить туда немного сливочного масла с сахаром. Отсюда и такое оригинальное название.

Финские булочки "Масляной глаз" / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Ну и кардамон, писать об аромате свежеиспеченной выпечки в дружбе с этой специей будет лишним.

Рецепт со страницы фудблогера vinegretteblog.

Финские булочки "Масляной глаз"

Финские булочки "Масляной глаз" / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Ингредиенты:

250 мл молока;

25 г свежих дрожжей;

1 яйцо плюс 1 для смазывания;

щепотка соли;

65 г сахара плюс для посыпки;

1 ч. л. кардамона с горкой;

300 г муки;

75 г сливочного масла плюс 40 г для начинки.

Как испечь поповеры или "выпрыгивающие булочки", узнаете здесь.

Как приготовить:

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