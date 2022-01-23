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Финские булочки "Масляной глаз" – рецепт простой и пышной выпечки

Ирина Маслова
23 января, 11:39
Этот самый "глаз" – сливочное масло с сахаром, которое покрывается красивой корочкой после выпекания. Среди ингредиентов есть чайная ложка кардамона, который и подарит булочкам невероятный аромат

Эти булочки, как и булочки "Дома Паркеров", не требуют долгого вымешивания. Тесто поднимается за один раз.

Особенность – это "глаз" у каждой. После формовки нужно сделать углубления и положить туда немного сливочного масла с сахаром. Отсюда и такое оригинальное название.

Финские булочки "Масляной глаз" / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Ну и кардамон, писать об аромате свежеиспеченной выпечки в дружбе с этой специей будет лишним.

Рецепт со страницы фудблогера vinegretteblog.

Финские булочки "Масляной глаз"

Финские булочки "Масляной глаз" / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Ингредиенты:

  • 250 мл молока;
  • 25 г свежих дрожжей;
  • 1 яйцо плюс 1 для смазывания;
  • щепотка соли;
  • 65 г сахара плюс для посыпки;
  • 1 ч. л. кардамона с горкой;
  • 300 г муки;
  • 75 г сливочного масла плюс 40 г для начинки.

Как испечь поповеры или "выпрыгивающие булочки", узнаете здесь.

Как приготовить:

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  1. Подогреть молоко, растворить дрожжи. Добавить яйцо, сахар, кардамон и соль. Перемешать.
  2. Добавлять муку постепенно и начать замешивать тесто вилкой. Должно получится эластичное тесто.
  3. Добавить размягченное сливочное масло и вымешивать 4-5 минут, пока тесто не станет воздушным. Накрыть пленкой и убрать в теплое место для подъема.
  4. Разделить тесто на 25 заготовок, разогреть духовку до 225 градусов.
  5. Скатать шарики и выложить на расстоянии на застеленный противень. В центре каждого шарика сделать углубление пальцем.
  6. В углубление выложить кусочек сливочного масла, присыпать сахаром. Смазать яйцом.
  7. Выпекать 10-15 минут.