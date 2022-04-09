Французский багет из четырех ингредиентов – простой рецепт

Во Франции, как и в Италии, не представляют свой рацион без свежеиспеченного хлеба. В Тоскане его пекут с сушеными травами и с небольшим количеством сыра.
А когда мы говорим о французском хлебе, то вспоминаем прежде всего багет, продолговатый и очень хрустящий.
Багет из пшеничной муки / Фото: Depositphotos
Чтобы получить ту самую корочку, под противнем с багетом нужно поставить глубокий противень с водой. Хлеб будет выпекаться постепенно и будет очень нежным внутри.
Рецепт с канала Бухарская Кухня.
Французский багет
Французский багет / Фото: pexels.com
Ингредиенты:
- 550 г муки;
- 350 мл теплый воды;
- 5 г сухих дрожжах;
- 1 ч. л. соли.
Рецепт сочного хлеба, который готовится на сковороде, читайте здесь.
Как приготовить:
- Дрожжи развести в горячей воде. Добавить соль. Оставить на пять-семь минут.
- Частями ввести просеянную муку, перемешать. Оставить для поднятия на 30 минут.
- Тесто обмять и выложить на припыленную мукой поверхность. Разделить на две части, сформировать багеты и выложить на слегка присыпанный мукой, застеленный противень. Накрыть полотенцем оставить на 20 минут.
- В нижний противень налить воду и разогреть духовку до 220 градусов.
- Багеты присыпать мукой и сделать надрезы.
- Когда появится пар над противнем с водой, выпекать багеты 40 минут.
Подробней об этих багетах смотрите в видео.