Французский багет из четырех ингредиентов – простой рецепт

Во Франции, как и в Италии, не представляют свой рацион без свежеиспеченного хлеба. В Тоскане его пекут с сушеными травами и с небольшим количеством сыра.

А когда мы говорим о французском хлебе, то вспоминаем прежде всего багет, продолговатый и очень хрустящий.

Багет из пшеничной муки / Фото: Depositphotos

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Чтобы получить ту самую корочку, под противнем с багетом нужно поставить глубокий противень с водой. Хлеб будет выпекаться постепенно и будет очень нежным внутри.

Рецепт с канала Бухарская Кухня.

Французский багет

Французский багет / Фото: pexels.com

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Ингредиенты:

550 г муки;

350 мл теплый воды;

5 г сухих дрожжах;

1 ч. л. соли.

Рецепт сочного хлеба, который готовится на сковороде, читайте здесь.

Как приготовить:

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Дрожжи развести в горячей воде. Добавить соль. Оставить на пять-семь минут. Частями ввести просеянную муку, перемешать. Оставить для поднятия на 30 минут. Тесто обмять и выложить на припыленную мукой поверхность. Разделить на две части, сформировать багеты и выложить на слегка присыпанный мукой, застеленный противень. Накрыть полотенцем оставить на 20 минут. В нижний противень налить воду и разогреть духовку до 220 градусов. Багеты присыпать мукой и сделать надрезы. Когда появится пар над противнем с водой, выпекать багеты 40 минут.

Подробней об этих багетах смотрите в видео.