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Горячие роллы на завтрак – нужны лаваш, отварное мясо или колбаса, немного овощей

Ирина Маслова
5 апреля, 07:03
Из овощей можно взять болгарский перец и помидор. Эти роллы можно есть как горячими, так и брать с собой в дорогу

Если возникает вопрос, что быстрого приготовить на завтрак и когда есть лаваш, немного отварного мяса, колбасы и сыр, то это все можно оформить в конвертики или рулеты и обжарить.

Чуть вкуснее получается, когда подобный рулет разрезается и запекается в духовке. На это нужно чуть больше десяти минут.

Горячие роллы из лаваша / Фото: instagram.com/pp_papanova

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Понятно, что все ингредиенты для начинки условные, то есть можно использовать для этих горячих роллов практически все, что есть в холодильнике.

Автор рецепта gotovit_pro100 предлагает подавать свои горячие роллы вместе с соусом на основе сметаны и зелени.

Роллы из лаваша с сыром и курицей

Роллы из лаваша с сыром и курицей / Фото: instagram.com/gotovit_pro100_


Ингредиенты:

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  • лаваш;
  • вареное или запеченное филе куриной грудки, ветчина или колбаса – 400 г;
  • сыр твердый – 250 г;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • лук зеленый;
  • черный перец – по вкусу.

В этом рецепте для завтрака лаваш используется для сладкого рулета, еще нужны творог и бананы.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 200 градусов. Застелить противень пергаментом.
  2. Перец и зеленый лук нарезать мелким кубиком. Сыр натереть, курицу нарезать.
  3. Соединить тертый сыр, перец, зеленый лук, курицу, приправить черным перцем и перемешать.
  4. Распределить начинку на лаваш, скатать в рулеты. Нарезать на порции толщиной 2,5-3 см.
  5. Запекать 10-12 минут, подавать со сметаной и зеленью.