Гарячі роли на сніданок – потрібні лаваш, відварене м'ясо або ковбаса, трохи овочів

Якщо виникає питання, що швидкого приготувати на сніданок і коли є лаваш, трохи відвареного м'яса, ковбаси та сир, то все це можна оформити в конвертики або рулети й обсмажити.

Трохи смачніше виходить, коли подібний рулет розрізається та запікається у духовці. На це потрібно трохи більше десяти хвилин.

Гарячі роли з лаваша / Фото: instagram.com/pp_papanova

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Зрозуміло, що всі інгредієнти для начинки умовні, тобто можна використовувати для цих гарячих ролів практично все, що є в холодильнику.

Авторка рецепта gotovit_pro100 пропонує подавати свої гарячі роли разом із соусом на основі сметани та зелені.

Роли з лаваша із сиром та куркою

Роли з лаваша з сиром та куркою / Фото: instagram.com/gotovit_pro100_

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лаваш;

варене або запечене філе курячої грудки, шинка або ковбаса – 400 г;

сир твердий – 250 г;

болгарський перець – 1 шт.;

цибуля зелена;

чорний перець – за смаком.

Інгредієнти:

У цьому рецепті для сніданку лаваш використовується для солодкого рулету, ще потрібні кисломолочний сир та банани.



Як приготувати: