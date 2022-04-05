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Гарячі роли на сніданок – потрібні лаваш, відварене м'ясо або ковбаса, трохи овочів

Ірина Маслова
5 квітня, 07:03
З овочів можна взяти болгарський перець та помідор. Ці роли можна їсти як гарячими, так і брати із собою в дорогу

Якщо виникає питання, що швидкого приготувати на сніданок і коли є лаваш, трохи відвареного м'яса, ковбаси та сир, то все це можна оформити в конвертики або рулети й обсмажити.

Трохи смачніше виходить, коли подібний рулет розрізається та запікається у духовці. На це потрібно трохи більше десяти хвилин.

Гарячі роли з лаваша / Фото: instagram.com/pp_papanova

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Зрозуміло, що всі інгредієнти для начинки умовні, тобто можна використовувати для цих гарячих ролів практично все, що є в холодильнику.

Авторка рецепта gotovit_pro100 пропонує подавати свої гарячі роли разом із соусом на основі сметани та зелені.

Роли з лаваша із сиром та куркою

Роли з лаваша з сиром та куркою / Фото: instagram.com/gotovit_pro100_


Інгредієнти:

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  • лаваш;
  • варене або запечене філе курячої грудки, шинка або ковбаса – 400 г;
  • сир твердий – 250 г;
  • болгарський перець – 1 шт.;
  • цибуля зелена;
  • чорний перець – за смаком.

У цьому рецепті для сніданку лаваш використовується для солодкого рулету, ще потрібні кисломолочний сир та банани.

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 200 градусів. Застелити деко пергаментом.
  2. Перець та зелену цибулю нарізати дрібним кубиком. Сир натерти, курку нарізати.
  3. З'єднати тертий сир, перець, зелену цибулю, курку, приправити чорним перцем і перемішати.
  4. Розподілити начинку на лаваш, сформувати рулети. Нарізати на порції завтовшки 2,5-3 см.
  5. Запікати 10-12 хвилин, подавати зі сметаною та зеленню.