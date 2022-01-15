Греческая запеканка из макарон и фарша – как приготовить нежную пастицио

Сразу скажем, пастицио ни в коем случае нельзя путать с классической лазаньей. И не потому, что греки могут обидеться, а потому, что некоторые отличия есть.

Для пастицио нужен говяжий фарш, в который обязательно добавляется мускатный орех и тушеные овощи.

Греческая запеканка пастицио / Фото: instagram.com/tanyaa_ellada

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Во-вторых, она готовится из макарон. И главная особенность – нужно постараться и выложить макароны красиво. То есть чтобы они лежали параллельно друг другу. Тогда пастицио получится максимально симпатичной.

В рецепте от tanyaa_ellada запеканка щедро посыпается твердым сыром и кусочками сливочного масла.

Греческая запеканка пастицио

Ингредиенты:

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по 500 г говяжьего фарша, макарон;

1 лук (мелко нарезанный);

2 большие помидора (мелко нарезанные);

1/2 пучка петрушки (измельченная);

2 яйца;

мускатный орех;

100 г твердого сыра (натертого);

1 ст. л. сливочного масла;

соль, перец – по вкусу;

оливковое масло.

Для соуса:

по 2 ст. л. муки, сливочного масла;

0,5 литра молока;

лавровый лист;

соль, перец – по вкусу.

Еще можно попробовать на вкус греческую тушеную капусту лаханоризо, она готовится с рисом.

Как приготовить:

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