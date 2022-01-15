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Грецька запіканка з макаронів та фаршу – як приготувати ніжну пастиціо

Ірина Маслова
15 січня, 12:04
Традиційно для пастиціо потрібен яловичий фарш, до нього обов'язково додається трохи мускатного горіха. Ще в начинку йдуть помідори та цибуля. Заливається запіканка соусом бешамель

Одразу скажемо, пастиціо у жодному разі не можна плутати з класичною лазаньєю. І не тому, що греки можуть образитися, а тому, що є деякі відмінності.

Для пастиціо потрібен яловичий фарш, у який обов'язково додається мускатний горіх та тушковані овочі.

Грецька запіканка пастиціо / Фото: instagram.com/tanyaa_ellada

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По-друге, вона готується з макаронів. І головна особливість – треба постаратися та викласти макарони красиво. Тобто щоб вони лежали паралельно одне одному. Тоді пастиціо вийде максимально симпатичною.

У рецепті від tanyaa_ellada запіканка щедро посипається твердим сиром та шматочками вершкового масла.

Грецька запіканка пастиціо

Інгредієнти:

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  • по 500 г яловичого фаршу, макаронів;
  • 1 цибуля (дрібно нарізана);
  • 2 великі помідори (дрібно нарізані);
  • 1/2 пучка петрушки (подрібнена);
  • 2 яйця;
  • мускатний горіх;
  • 100 г твердого сиру (натертого);
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • сіль, перець – за смаком;
  • оливкова олія.

Для соусу:

  • по 2 ст. л. борошна, вершкового масла;
  • 0,5 літра молока;
  • лаврове листя;
  • сіль, перець – за смаком.

Також можна спробувати на смак грецьку тушковану капусту лаханоризо, твона готується з рисом.

Як приготувати:

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  1. Для соусу в сотейнику розтопити вершкове масло. Поступово додати гаряче молоко та борошно, постійно помішуючи. Додати лаврове листя, сіль, перець. Готувати 2-3 хвилини.
  2. Коли почне утворюватися крем, зменшити вогонь.
  3. Відварити макарони до повної готовності у підсоленій воді. Процідити.
  4. На оливковій олії обсмажити цибулю до золотавого кольору, додати фарш і перемішувати, розбиваючи грудочки. За 5-7 хвилин додати помідори, сіль, перець, мускатний горіх та петрушку. Тушкувати до випарювання рідини.
  5. Духовку розігріти до 180 градусів. Злегка змастити форму для запікання оливковою олією.
  6. Перемішати охолоджені макарони зі збитими яйцями і половину викласти на деко.
  7. Посипати макарони сиром (половиною), потім – фарш, зверху решту макаронів, залити соусом, зверху ще раз посипати сиром і покласти нарізане масло.
  8. Запікати 30-40 хвилин. Коли пастиціо буде готова, дати охолонути. При подачі нарізати на чотирикутні порції.