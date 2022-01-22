Рецепт греческих фрикаделек – подаются в соусе с ароматом лимона

Сложно найти страну, в которой бы не было своих личных фрикаделек. Мы рассказывали о пяти самых известных.
В Греции есть свои и называются они юварлакья. К ним подается ароматный и нежный соус авголемоно, готовят его на основе яиц и лимонного сока.
Греческие фрикадельки юварлакья / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Интересная также у этих фрикаделек подача – они щедро заливаются соусом, отчего можно подумать, что это суп.
Рецепт со страницы фудблогера vinegretteblog.
Греческие фрикадельки юварлакья
Греческие фрикадельки юварлакья / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Ингредиенты:
- 500 г фарша;
- 1 луковица;
- 45 г пропаренного риса;
- 1,2 л куриного бульона;
- петрушка, соль, перец.
Как приготовить фрикадельки из Испании и соус к ним на основе вина – читайте здесь.
Для соуса:
- 1 яйцо;
- 45 г сока лимона.
Как приготовить:
- Лук мелко нарезать. Соединить с фаршем. Добавить рис, яйцо, измельченную петрушку. Довести до вкуса солью и перцем.
- Сформировать небольшие фрикадельки размером с грецкий орех. Выложить в сковороду, залить бульоном и довести до кипения.
- Для соуса яйца взбить. Тонкой струйкой ввести сок лимона, взбивая. Добавить 150 мл горячего бульона из-под фрикаделек, перемешать.
- Вылить соус к фрикаделькам и готовить до загустения соуса. Украсить зеленью и сразу же подавать.