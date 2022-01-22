Рецепт грецьких фрикадельок – подаються в соусі з ароматом лимона

Складно знайти країну, де б не було своїх особистих фрикадельок. Ми розповідали про п'ять найвідоміших.
У Греції є свої і називаються вони юварлакья. До них подається ароматний та ніжний соус авголемоно, готують його на основі яєць та лимонного соку.
Грецькі фрикадельки юварлакья / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Цікава також у цих фрикадельок подача – вони щедро заливаються соусом, тому можна подумати, що це суп.
Рецепт зі сторінки фудблогерки vinegretteblog.
Грецькі фрикадельки юварлакья
Грецькі фрикадельки юварлакья / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Інгредієнти:
- 500 г фаршу;
- 1 цибулина;
- 45 г пропареного рису;
- 1,2 л курячого бульйону;
- петрушка, сіль, перець.
Як приготувати фрикадельки з Іспанії та соус до них на основі вина – читайте тут.
Для соусу:
- 1 яйце;
- 45 г соку лимону.
Як приготувати:
- Цибулю дрібно нарізати. Поєднати з фаршем. Додати рис, яйце, подрібнену петрушку. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Сформувати невеликі фрикадельки розміром з волоський горіх. Викласти у сковороду, залити бульйоном і довести до кипіння.
- Для соусу яйця збити. Тонким струмком ввести сік лимона, збиваючи. Додати 150 мл гарячого бульйону з-під фрикадельок, перемішати.
- Вилити соус до фрикадельок і готувати до загустіння соусу. Прикрасити зеленню і одразу ж подавати.