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Рецепт грецьких фрикадельок – подаються в соусі з ароматом лимона

Ірина Маслова
22 січня, 12:22
Фарш можна брати будь-який, у складі фрикадельок є трохи рису. Соус готується на основі яєць та лимонного соку. Подавати страву гарячою

Складно знайти країну, де б не було своїх особистих фрикадельок. Ми розповідали про п'ять найвідоміших.

У Греції є свої і називаються вони юварлакья. До них подається ароматний та ніжний соус авголемоно, готують його на основі яєць та лимонного соку.

Грецькі фрикадельки юварлакья / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Цікава також у цих фрикадельок подача – вони щедро заливаються соусом, тому можна подумати, що це суп.

Рецепт зі сторінки фудблогерки vinegretteblog.

Грецькі фрикадельки юварлакья

Грецькі фрикадельки юварлакья / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Інгредієнти:

  • 500 г фаршу;
  • 1 цибулина;
  • 45 г пропареного рису;
  • 1,2 л курячого бульйону;
  • петрушка, сіль, перець.

Як приготувати фрикадельки з Іспанії та соус до них на основі вина – читайте тут.

Для соусу:

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  • 1 яйце;
  • 45 г соку лимону.

Як приготувати:

  1. Цибулю дрібно нарізати. Поєднати з фаршем. Додати рис, яйце, подрібнену петрушку. Довести до смаку сіллю та перцем.
  2. Сформувати невеликі фрикадельки розміром з волоський горіх. Викласти у сковороду, залити бульйоном і довести до кипіння.
  3. Для соусу яйця збити. Тонким струмком ввести сік лимона, збиваючи. Додати 150 мл гарячого бульйону з-під фрикадельок, перемішати.
  4. Вилити соус до фрикадельок і готувати до загустіння соусу. Прикрасити зеленню і одразу ж подавати.