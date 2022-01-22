Рецепт грецьких фрикадельок – подаються в соусі з ароматом лимона

Складно знайти країну, де б не було своїх особистих фрикадельок. Ми розповідали про п'ять найвідоміших.

У Греції є свої і називаються вони юварлакья. До них подається ароматний та ніжний соус авголемоно, готують його на основі яєць та лимонного соку.

Грецькі фрикадельки юварлакья / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Цікава також у цих фрикадельок подача – вони щедро заливаються соусом, тому можна подумати, що це суп.

Рецепт зі сторінки фудблогерки vinegretteblog.

Грецькі фрикадельки юварлакья

Грецькі фрикадельки юварлакья / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Інгредієнти:

500 г фаршу;

1 цибулина;

45 г пропареного рису;

1,2 л курячого бульйону;

петрушка, сіль, перець.

Як приготувати фрикадельки з Іспанії та соус до них на основі вина – читайте тут.

Для соусу:

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1 яйце;

45 г соку лимону.

Як приготувати: