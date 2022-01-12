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Простий рецепт соковитих фрикадельок альбондигас та ароматного соусу до них

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 січня, 12:06
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Ці фрикадельки з Іспанії та відрізняються невеликим розміром, не більше 4 сантиметрів у діаметрі. Для них потрібен яловичий фарш, а для соусу, крім іншого, – трохи сухого білого вина
Іспанські фрикадельки альбондигас і соус до них
Іспанські фрикадельки альбондигас і соус до них / Фото: Колаж: Сьогодні

Фрикадельки, великі та маленькі, з різними соусами та без, є у всіх країнах.

В Іспанії вони все ж таки невеликого розміру і обов'язково мають стояти на столі зі спеціальним соусом.

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У цьому соусі все звично – цибуля, морква та оливкова олія. Ну й особливість певною мірою – сухе біле вино.

Після формування фрикадельки обсмажуються, а потім запікаються впродовж 15 хвилин разом із соусом.

Рецепт взято зі сторінки vinegretteblog.

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Іспанські фрикадельки альбондигас

Інгредієнти:

  • шматок білого хліба;
  • 80 мл молока;
  • 600 г яловичого фаршу;
  • 2 зуб. часнику;
  • 1 шт. цибуля, яйце;
  • 80 мл оливкової олії;
  • петрушка, борошно, спеції, сіль, перець.

Для соусу:

  • 160 мл оливкової олії;
  • 450 г цибулі;
  • 1 шт. морква;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 450 мл води;
  • 120 мл білого сухого вина;
  • сіль.

Як приготувати:

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  1. Цибулю очистити, нарізати крупно. Моркву нарізати кільцями.
  2. На оливковій олії обсмажити цибулю 10 хвилин, додати моркву та борошно та готувати ще 10 хвилин.
  3. Влити воду та вино. Додати спеції та готувати до загустіння. Зняти з вогню, остудити та подрібнити у блендері до однорідності.
  4. Для фрикадельок хліб замочити в молоці, цибулю та часник подрібнити. Змішати фарш із цибулею та часником, додати яйце, хліб і трохи молока.
  5. За смаком додати спеції, сіль, перець та нарізану петрушку.
  6. Розігріти духовку до 180 градусів.
  7. Руки змочити в оливковій олії і сформувати фрикадельки діаметром близько 3,5 см. Обваляти в борошні, зайве струсити.
  8. Обсмажити на добре розігрітій оливковій олії до коричневого кольору.
  9. Перекласти на застелене деко, полити соусом і запікати близько 15 хвилин.

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Ірина Маслова
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