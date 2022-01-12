Простий рецепт соковитих фрикадельок альбондигас та ароматного соусу до них

Фрикадельки, великі та маленькі, з різними соусами та без, є у всіх країнах.
В Іспанії вони все ж таки невеликого розміру і обов'язково мають стояти на столі зі спеціальним соусом.
У цьому соусі все звично – цибуля, морква та оливкова олія. Ну й особливість певною мірою – сухе біле вино.
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Після формування фрикадельки обсмажуються, а потім запікаються впродовж 15 хвилин разом із соусом.
Рецепт взято зі сторінки vinegretteblog.
Іспанські фрикадельки альбондигас
Інгредієнти:
- шматок білого хліба;
- 80 мл молока;
- 600 г яловичого фаршу;
- 2 зуб. часнику;
- 1 шт. цибуля, яйце;
- 80 мл оливкової олії;
- петрушка, борошно, спеції, сіль, перець.
Для соусу:
- 160 мл оливкової олії;
- 450 г цибулі;
- 1 шт. морква;
- 2 ст. л. борошна;
- 450 мл води;
- 120 мл білого сухого вина;
- сіль.
Як приготувати:
- Цибулю очистити, нарізати крупно. Моркву нарізати кільцями.
- На оливковій олії обсмажити цибулю 10 хвилин, додати моркву та борошно та готувати ще 10 хвилин.
- Влити воду та вино. Додати спеції та готувати до загустіння. Зняти з вогню, остудити та подрібнити у блендері до однорідності.
- Для фрикадельок хліб замочити в молоці, цибулю та часник подрібнити. Змішати фарш із цибулею та часником, додати яйце, хліб і трохи молока.
- За смаком додати спеції, сіль, перець та нарізану петрушку.
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Руки змочити в оливковій олії і сформувати фрикадельки діаметром близько 3,5 см. Обваляти в борошні, зайве струсити.
- Обсмажити на добре розігрітій оливковій олії до коричневого кольору.
- Перекласти на застелене деко, полити соусом і запікати близько 15 хвилин.
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