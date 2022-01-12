Простий рецепт соковитих фрикадельок альбондигас та ароматного соусу до них

Ці фрикадельки з Іспанії та відрізняються невеликим розміром, не більше 4 сантиметрів у діаметрі. Для них потрібен яловичий фарш, а для соусу, крім іншого, – трохи сухого білого вина

Іспанські фрикадельки альбондигас і соус до них / Фото: Колаж: Сьогодні

Фрикадельки, великі та маленькі, з різними соусами та без, є у всіх країнах.

В Іспанії вони все ж таки невеликого розміру і обов'язково мають стояти на столі зі спеціальним соусом.

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У цьому соусі все звично – цибуля, морква та оливкова олія. Ну й особливість певною мірою – сухе біле вино.

Після формування фрикадельки обсмажуються, а потім запікаються впродовж 15 хвилин разом із соусом.

Рецепт взято зі сторінки vinegretteblog.

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Іспанські фрикадельки альбондигас

Інгредієнти:

шматок білого хліба;

80 мл молока;

600 г яловичого фаршу;

2 зуб. часнику;

1 шт. цибуля, яйце;

80 мл оливкової олії;

петрушка, борошно, спеції, сіль, перець.

Для соусу:

160 мл оливкової олії;

450 г цибулі;

1 шт. морква;

2 ст. л. борошна;

450 мл води;

120 мл білого сухого вина;

сіль.

Як приготувати:

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