Греческий хлеб на сковороде – готовят с начинкой из брынзы или феты

В Греции самой разной выпечки из различных видов теста, но обязательно с национальной гордостью – фетой, очень много.
Хлеб на сковороде тиганопсомо подают на завтрак или обед. Эти лепешки получаются очень сочными за счет той самой феты или брынзы.
Греческие лепешки с медом / Фото: miakouppa.com
Важно не переборщить с начинкой, чтобы в процессе обжаривания она не оказалась в сковороде. Поэтому сделайте несколько проколов вилкой на каждой лепешке.
К фете можно добавить самые разные сушеные травы, обязательно подавайте тиганопсомо с медом.
Рецепт от фудблогера vinegretteblog.
Греческий хлеб тиганопсомо
Греческий хлеб тиганопсомо / Фото: instagram.com/sunnykitchen_
Ингредиенты:
- 500 г муки;
- 8 г сухих дрожжей;
- по 0,5 ч. л. сахара, соли и перца;
- 1 ч. л. орегано;
- 300 мл теплой воды;
- 2 ч. л. оливкового масла.
Для начинки:
- 350 г феты или брынзы;
- сушеные травы.
Здесь узнаете, как сделать греческое гороховое пюре фаву.
Как приготовить:
- Смешать муку с дрожжами, соль, орегано, сахар, оливковое масло, перец.
- Добавить теплую воду, замесить тесто в течение 5-7 минут. Сформировать шар и убрать под пленкой в теплое место на 40-60 минут.
- Разделить тесто на 10 частей, раскатать в тонкие лепешки толщиной 3 мм.
- Фету смешать с травами, сформировать тиганопсомо.
- Жарить на небольшом количестве хорошо разогретого масла. Подавать с медом.