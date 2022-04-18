Греческий хлеб на сковороде – готовят с начинкой из брынзы или феты

В Греции самой разной выпечки из различных видов теста, но обязательно с национальной гордостью – фетой, очень много.

Хлеб на сковороде тиганопсомо подают на завтрак или обед. Эти лепешки получаются очень сочными за счет той самой феты или брынзы.

Греческие лепешки с медом / Фото: miakouppa.com

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Важно не переборщить с начинкой, чтобы в процессе обжаривания она не оказалась в сковороде. Поэтому сделайте несколько проколов вилкой на каждой лепешке.

К фете можно добавить самые разные сушеные травы, обязательно подавайте тиганопсомо с медом.

Рецепт от фудблогера vinegretteblog.

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Греческий хлеб тиганопсомо

Греческий хлеб тиганопсомо / Фото: instagram.com/sunnykitchen_

Ингредиенты:

500 г муки;

8 г сухих дрожжей;

по 0,5 ч. л. сахара, соли и перца;

1 ч. л. орегано;

300 мл теплой воды;

2 ч. л. оливкового масла.

Для начинки:

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350 г феты или брынзы;

сушеные травы.

Здесь узнаете, как сделать греческое гороховое пюре фаву.

Как приготовить: