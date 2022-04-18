Грецький хліб на сковороді – готують з начинкою з бринзи або фети

У Греції найрізноманітнішої випічки з різних видів тіста, але обов'язково з національною гордістю – фетою, дуже багато.

Хліб на сковороді тиганопсомо подають на сніданок чи обід. Ці коржі виходять дуже соковитими за рахунок тієї самої фети або бринзи.

Грецькі коржики з медом / Фото: miakouppa.com

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Важливо не переборщити з начинкою, щоб у процесі обсмажування вона не опинилась у сковороді. Тому зробіть кілька проколів виделкою на кожному коржі.

До фети можна додати різні сушені трави, обов'язково подавайте тиганопсомо з медом

Рецепт від фудблогерки vinegretteblog.

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Грецький хліб тиганопсомо

Грецький хліб тиганопсомо / Фото: instagram.com/sunnykitchen_

Складові:

500 г борошна;

8 г сухих дріжджів;

по 0,5 год. л. цукру, солі та перцю;

1 ч. л. орегано;

300 мл теплої води;

2 ч. л. оливкової олії.

Для начинки:

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350 г фети чи бринзи;

сушені трави.

Тут дізнаєтесь, як зробити грецьке горохове пюре фаву.

Як приготувати: