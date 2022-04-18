Грецький хліб на сковороді – готують з начинкою з бринзи або фети

У Греції найрізноманітнішої випічки з різних видів тіста, але обов'язково з національною гордістю – фетою, дуже багато.
Хліб на сковороді тиганопсомо подають на сніданок чи обід. Ці коржі виходять дуже соковитими за рахунок тієї самої фети або бринзи.
Грецькі коржики з медом / Фото: miakouppa.com
Важливо не переборщити з начинкою, щоб у процесі обсмажування вона не опинилась у сковороді. Тому зробіть кілька проколів виделкою на кожному коржі.
До фети можна додати різні сушені трави, обов'язково подавайте тиганопсомо з медом
Рецепт від фудблогерки vinegretteblog.
Грецький хліб тиганопсомо
Грецький хліб тиганопсомо / Фото: instagram.com/sunnykitchen_
Складові:
- 500 г борошна;
- 8 г сухих дріжджів;
- по 0,5 год. л. цукру, солі та перцю;
- 1 ч. л. орегано;
- 300 мл теплої води;
- 2 ч. л. оливкової олії.
Для начинки:
- 350 г фети чи бринзи;
- сушені трави.
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Як приготувати:
- Змішати борошно з дріжджами, сіль, орегано, цукор, оливкову олію, перець.
- Додати теплу воду, замісити тісто впродовж 5-7 хвилин. Сформувати кулю та прибрати під плівкою в тепле місце на 40-60 хвилин.
- Розділити тісто на 10 частин, розкачати в тонкі коржики завтовшки 3 мм.
- Фету змішати з травами, сформувати тиганопсомо.
- Смажити на невеликій кількості добре розігрітої олії. Подавати з медом.