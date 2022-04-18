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Грецький хліб на сковороді – готують з начинкою з бринзи або фети

Ірина Маслова
18 квітня, 12:51
А подавати коржі тиганопсомо можна з невеликою кількістю меду. Він приємно відтінить кислинку сиру

У Греції найрізноманітнішої випічки з різних видів тіста, але обов'язково з національною гордістю – фетою, дуже багато.

Хліб на сковороді тиганопсомо подають на сніданок чи обід. Ці коржі виходять дуже соковитими за рахунок тієї самої фети або бринзи.

Грецькі коржики з медом / Фото: miakouppa.com

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Важливо не переборщити з начинкою, щоб у процесі обсмажування вона не опинилась у сковороді. Тому зробіть кілька проколів виделкою на кожному коржі.

До фети можна додати різні сушені трави, обов'язково подавайте тиганопсомо з медом

Рецепт від фудблогерки vinegretteblog.

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Грецький хліб тиганопсомо

Грецький хліб тиганопсомо / Фото: instagram.com/sunnykitchen_

Складові:

  • 500 г борошна;
  • 8 г сухих дріжджів;
  • по 0,5 год. л. цукру, солі та перцю;
  • 1 ч. л. орегано;
  • 300 мл теплої води;
  • 2 ч. л. оливкової олії.

Для начинки:

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  • 350 г фети чи бринзи;
  • сушені трави.

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Як приготувати:

  1. Змішати борошно з дріжджами, сіль, орегано, цукор, оливкову олію, перець.
  2. Додати теплу воду, замісити тісто впродовж 5-7 хвилин. Сформувати кулю та прибрати під плівкою в тепле місце на 40-60 хвилин.
  3. Розділити тісто на 10 частин, розкачати в тонкі коржики завтовшки 3 мм.
  4. Фету змішати з травами, сформувати тиганопсомо.
  5. Смажити на невеликій кількості добре розігрітої олії. Подавати з медом.