Хашбраун на завтрак – простой рецепт картофельно-сырного пирога

Продолжаем знакомиться со знаковыми завтраками. Хашбраун – это еще один классический американский. Также в этой стране любят готовить быстрый сэндвич с тунцом и сыром.

Хашбраун может быть большим, как наш. Он займет собой всю поверхность сковороды и буде с сыром внутри.

Хашбраун на завтрак / Фото: instagram.com/cookscountry/

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Часто его готовят в виде драников. Частый завтрак – это когда хашбраун небольших размеров подается с глазуньей и ломтиками жареного бекона. Выглядит это так.

Американский завтрак / Фото: instagram.com/lagurme_kis

Рецепт со страницы whatiateforbreakfast.

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Хашбраун с сыром

Хашбраун с сыром / Фото: instagram.com/whatiateforbreakfast/

Ингредиенты:

500 г картофеля;

2 яйца;

150 г тертого сыра (твердый и моцарелла);

соль, перец, сушеный тимьян, розмарин.

Эти кексы с ветчиной и сыром можно брать на перекус и в школу, и на работу.

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Как приготовить: