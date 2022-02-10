Хашбраун на завтрак – простой рецепт картофельно-сырного пирога

Продолжаем знакомиться со знаковыми завтраками. Хашбраун – это еще один классический американский. Также в этой стране любят готовить быстрый сэндвич с тунцом и сыром.
Хашбраун может быть большим, как наш. Он займет собой всю поверхность сковороды и буде с сыром внутри.
Хашбраун на завтрак / Фото: instagram.com/cookscountry/
Часто его готовят в виде драников. Частый завтрак – это когда хашбраун небольших размеров подается с глазуньей и ломтиками жареного бекона. Выглядит это так.
Американский завтрак / Фото: instagram.com/lagurme_kis
Рецепт со страницы whatiateforbreakfast.
Хашбраун с сыром
Хашбраун с сыром / Фото: instagram.com/whatiateforbreakfast/
Ингредиенты:
- 500 г картофеля;
- 2 яйца;
- 150 г тертого сыра (твердый и моцарелла);
- соль, перец, сушеный тимьян, розмарин.
Эти кексы с ветчиной и сыром можно брать на перекус и в школу, и на работу.
Как приготовить:
- Картофель натереть, тщательно отжать сок. Вбить яйца, добавить специи и травы, перемешать.
- На сковороде разогреть растительное масло, выложить половину картофельное смеси, разровнять. Выложить сыр. Сверху – остальную картофельную массу. Жарить семь-восемь минут.
- Перевернуть хашбраун и готовить семь-восемь минут до золотистого цвета.