Хашбраун на сніданок – простий рецепт картопляно-сирного пирога

Продовжуємо знайомитися зі знаковими сніданками. Хашбраун – це ще один класичний американський. Також у цій країні люблять готувати швидкий сендвіч з тунцем та сиром.
Хашбраун може бути великим, як наш. Він займе всю поверхню сковороди і буде ыз сиром всередині.
Хашбраун з картоплею / Фото: instagram.com/cookscountry/
Часто його готують у вигляді драників. Частий сніданок, коли хашбраун невеликих розмірів подається з яєчнею та скибочками смаженого бекону.
Американський сніданок / Фото: instagram.com/lagurme_kis
Рецепт зі сторінки whatiateforbreakfast.
Хашбраун із сиром
Хашбраун з сиром / Фото: instagram.com/whatiateforbreakfast/
Інгредієнти:
- 500 г картоплі;
- 2 яйця;
- 150 г тертого сиру (твердий та моцарела);
- сіль, перець, сушений чебрець, розмарин.
Ці кекси із шинкою та сиром можна брати на перекус і до школи, і на роботу.
Як приготувати:
- Картоплю натерти, ретельно віджати сік. Вбити яйця, додати спеції та трави, перемішати.
- На сковороді розігріти олію, викласти половину картопляної суміші, розрівняти. Викласти сир. Зверху – решту картопляної маси. Смажити сім-вісім хвилин.
- Перевернути хашбраун і готувати сім-вісім хвилин до золотавого кольору.