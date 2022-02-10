Хашбраун на сніданок – простий рецепт картопляно-сирного пирога

Продовжуємо знайомитися зі знаковими сніданками. Хашбраун – це ще один класичний американський. Також у цій країні люблять готувати швидкий сендвіч з тунцем та сиром.

Хашбраун може бути великим, як наш. Він займе всю поверхню сковороди і буде ыз сиром всередині.

Хашбраун з картоплею / Фото: instagram.com/cookscountry/

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Часто його готують у вигляді драників. Частий сніданок, коли хашбраун невеликих розмірів подається з яєчнею та скибочками смаженого бекону.

Американський сніданок / Фото: instagram.com/lagurme_kis

Рецепт зі сторінки whatiateforbreakfast.

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Хашбраун із сиром

Хашбраун з сиром / Фото: instagram.com/whatiateforbreakfast/

Інгредієнти:

500 г картоплі;

2 яйця;

150 г тертого сиру (твердий та моцарела);

сіль, перець, сушений чебрець, розмарин.

Ці кекси із шинкою та сиром можна брати на перекус і до школи, і на роботу.

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Як приготувати: