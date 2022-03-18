Хрустящий хлеб в рукаве для запекания – рецепт и особенности приготовления

Сегодня домашний хлеб можно сделать несколькими способами. Без расстойки теста и из четырех ингредиентов, как ирландский содовый, а есть хлеб с традиционным процессом приготовления.
За счет того, что хлеб выпекается в рукаве, он будет очень нежным внутри. И вместе с этим, у него будет любимая нами хрустящая корочка.
Домашний хлеб / Фото: Pixabay
Чтобы не забить тесто мукой, смажьте руки растительным маслом.
Рецепт на канале Калнина Наталья посмотрели и наверняка воспроизвели более 2.5 миллионов человек.
Домашний хлеб
Домашний хлеб / Фото: Pixabay
Ингредиенты:
- вода – 400 мл;
- сахар – 1 ч. л.:
- дрожжи свежие – 25 г (или сухие 11 г);
- соль – 1,5 ч. л.;
- мука – 600 г;
- растительное масло – 3 ст. л. и для замеса 2 ст. л.
Как приготовить известный шерстяной хлеб – узнаете здесь.
Способ приготовления:
- Дрожжи растворить в теплой воде. Оставить на 10-15 минут до получения реакции.
- Добавить соль и растительное масло, перемешать. Добавить просеянную муку и замесить тесто. Сначала в миске, затем – на столе руками. Чтобы не забить тесто мукой, смажьте руки растительным маслом.
- Вымешивать 3-4 минуты, убрать под пленку в теплое место на один час.
- Обмять и оставить для второго подъема на 30 минут.
- на столе из теста сделать прямоугольник и завернуть в рулет.
- Закрепить края, перевернуть швом вниз и сделать несколько неглубоких надрезов сверху.
- В рукав для запекания положить заготовку, завязать рукав. Оставить на 15 минут.
- Выпекать при 180 градусах 50-60 минут.
- Вытянуть из рукава и накрыть полотенцем.
Как правильно замешивать тесто для этого хлеба – смотрите в видео.