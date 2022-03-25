Квас с сухофруктами и лимонад на березовом соку – как приготовить и рецепты

Последняя декада марта – пора активного сбора березового сока, самого полезного в этот сезон. В соке очень много необходимых нам витаминов и микроэлементов. Еще – это действенное мочегонное средство, помогает при детокс-разгрузке.

К сожалению, срок годности у сока очень минимальный. После двух суток, даже если вы хранили его в холодном месте, он утратит свои свойства.

Квас и лимонад на березовом соку / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

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Для лимонада березовый сок должен быть свежим, а вот если вы не смогли сохранить его свежесть, то можно сделать квас.

Рецепт кваса на сухофруктах нашли на канале Одиссея кашевара. Автор рецепта предлагает делать его в пластиковых бутылках, пить его можно через 5-7 дней после приготовления.

Для лимонада от украинского фудблогера Вкусно Просто и Доступно нужен сахар в пропорции один стакан на три литра сока.

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Если для вас это слишком много, то количество сахара сокращайте.

Квас с сухофруктами на березовом соку

Квас с сухофруктами на березовом соку / Фото: Инстаграм

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Ингредиенты:

2 л березового сока;

1 ст. л. сахара;

изюм;

сушеные яблоки, чернослив – по вкусу.

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Как приготовить:

В бутылку залить квас. Важно не наливать его под горлышко, квас будет бродить, ему нужно место. Добавить сахар и 20 штук изюма. Добавить сушеные яблоки и чернослив по вкусу. Закрыть крышкой и потрусить бутылку до растворения сахара. Бутылку открыть, выжать воздух и очень плотно закрутить бутылку. Таким образом бутылка не лопнет. Хранить квас нужно в горизонтальном положении до нескольких месяцев.

Лимонад на березовом соку

Домашний лимонад / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

3 л березового сока;

по 3 дольки лимона, апельсина;

1 стакан сахара;

лимонная кислота на кончике ножа;

сушеная мята.

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Как приготовить: