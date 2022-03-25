Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Квас с сухофруктами и лимонад на березовом соку – как приготовить и рецепты

25 марта, 12:42
Березовый сок не хранится долго, всего лишь двое суток. Его можно заморозить или приготовить полезные напитки

Последняя декада марта – пора активного сбора березового сока, самого полезного в этот сезон. В соке очень много необходимых нам витаминов и микроэлементов. Еще – это действенное мочегонное средство, помогает при детокс-разгрузке.

К сожалению, срок годности у сока очень минимальный. После двух суток, даже если вы хранили его в холодном месте, он утратит свои свойства.

Квас и лимонад на березовом соку / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Реклама

Для лимонада березовый сок должен быть свежим, а вот если вы не смогли сохранить его свежесть, то можно сделать квас.

Рецепт кваса на сухофруктах нашли на канале Одиссея кашевара. Автор рецепта предлагает делать его в пластиковых бутылках, пить его можно через 5-7 дней после приготовления.

Для лимонада от украинского фудблогера Вкусно Просто и Доступно нужен сахар в пропорции один стакан на три литра сока.

Реклама

Если для вас это слишком много, то количество сахара сокращайте.

Квас с сухофруктами на березовом соку

Квас с сухофруктами на березовом соку / Фото: Инстаграм

Реклама

Ингредиенты:

  • 2 л березового сока;
  • 1 ст. л. сахара;
  • изюм;
  • сушеные яблоки, чернослив – по вкусу.

Рецепт витаминного напитка из моркови и яблок читайте здесь.

Как приготовить:

  1. В бутылку залить квас. Важно не наливать его под горлышко, квас будет бродить, ему нужно место.
  2. Добавить сахар и 20 штук изюма. Добавить сушеные яблоки и чернослив по вкусу.
  3. Закрыть крышкой и потрусить бутылку до растворения сахара.
  4. Бутылку открыть, выжать воздух и очень плотно закрутить бутылку. Таким образом бутылка не лопнет.
  5. Хранить квас нужно в горизонтальном положении до нескольких месяцев.

Лимонад на березовом соку

Домашний лимонад / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 3 л березового сока;
  • по 3 дольки лимона, апельсина;
  • 1 стакан сахара;
  • лимонная кислота на кончике ножа;
  • сушеная мята.

Здесь узнаете, как сделать свекольный сок без соковыжималки.

Как приготовить:

  1. Сушеную мята, несколько чайных ложек, поместить в мешочек из марли.
  2. В банку всыпать сахар, добавить мяту в мешочке и лимонную кислоту на кончике ножа.
  3. Банку накрыть марлей, залить в банку сок.
  4. Банку поставить в кастрюлю с водой, на медленном огне довести до кипения и готовить еще 10 минут.
  5. Охладить или закатать банки крышкой.